El sueño del ‘Cholito’, el récord de Piqué y los 26 mexicanos: Lo que no viste de la Champions League

Se terminó oficialmente la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League. El máximo torneo a nivel de clubes tuvo un toque mexicano por el gol de Edson Álvarez , pero acá te vamos a contar qué fue lo que no viste, del regreso del torneo de clubes más importante en el Viejo Continente.

El sueño del ‘Cholito’ Simeone

Giovanni Simeone hizo su debut con el Napoli, en la Champions League. Si de por sí, eso fuera poco, entró de cambio al minuto 40 para marcar su primer gol apenas segundos después. La cara del ‘Cholito', lo dijo todo. Luego de años de haber estado “picando piedra” en clubes de menor categoría en Italia.

El récord de Gerard Piqué

Hay récords positivos y otros no tanto. Uno de ellos, es el de Gerard Piqué con el Barcelona. El defensa comenzó el partido ante el Viktoria Plzen y después, entró de cambio en el segundo tiempo. No lo hacía así desde el 5 de diciembtre del 2012. Es decir, habían pasado casi 10 años desde que el español no era un recambio en un partido de Champions League.

Los 26 mexicanos

El debut de Jorge Sánchez en la Champions League, defendiendo los colores del Ajax, no sólo es una buena noticia para el futbol mexicano, sino también lo convirtió en el futbolista número 26 que se presenta en el máximo torneo a nivel de clubes.

Hasta ahora, habían sido:

Chicharito Hernández

Rafael Márquez

Hugo Sánchez

Héctor Herrera



Carlos Vela

Carlos Salcido

Héctor Moreno

Andrés Guardado

Nery Castillo

Raúl Jiménez

Miguel Layún

‘Tecatito’ Corona



Guillermo Franco

Ricardo Osorio

Giovani dos Santos

Pável Pardo

Jonathan Dos Santos

Kikin Fonseca

Sergio Almaguer

Francisco Javier ‘Maza’ Rodríguez

Diego Reyes

Raúl Gudiño

‘Chucky’ Lozano

Erick Gutiérrez

Edson Álvarez

Jorge Sánchez

La nueva marca de Lewandowski

No sólo es que lleve 8 goles en 6 partidos con el Barcelona, sino que Robert Lewandowski se connvirtió en el tercer máximo romperredes de la competencia con 88 anotaciones.

