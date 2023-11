Cholo Simeone EXPLOTA contra las declaraciones de Xavi Hernández

Luego de las declaraciones de Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, en rueda de prensa al terminar el partido ante el Alavés, Diego Pablo ‘Cholo’ Simeone contradijo al español en una entrevista.

El entrenador del Atlético de Madrid no compartió las quejas de Xavi señalando a la prensa después del partido contra el Alavés en el que terminó ganando el conjunto azulgrana 2-1.

¿Qué dijo ‘El Cholo’ Simeone?

En la entrevista que se le hizo al director técnico argentino, le hicieron la pregunta que si la prensa afecta a sus jugadores como aseguró Xavi Hernández, a lo que el dirigente respondió con franqueza.

Si un jugador no puede vivir con críticas, no puede jugar al futbol. Estamos expuestos

Dicho esto, el estratega fue claro y conciso, ya que en algunas ocaciones, incluso, puede llegar a compartir ideas con la prensa, “A mí las críticas de la prensa no me afectan. Es más, a veces las comparto. a veces digo, bueno, por ahí tienes razón. Hay algunos periodistas que tienen razón”, expresó Simeone.

de igual manera asegura que los jugadores e incluso los entrenadores deben de estar preparados para las críticas, “No estar preparado para eso es complicado porque las críticas van a aparecer, porque no vas a ganar todos los partidos, no vas a jugar siempre bien, no vas a defender 90 minutos perfecto porque el futbol es como la vida”, concluyó.

Ahora el Barcelona de Xavi Hernández está en tercer lugar con 30 puntos, sin embargo, se convirtió el primer equipo en conceder dos goles en los primeros 20 segundos de juegos en una misma temporada.

Por otro lado, el Atlético de Madrid, le sigue el paso, ya que se encuentra en cuarto lugar co 28 unidades.

sorpresivamente, el Girona se encuentra en la primera posición con 24 puntos, y el Real Madrid en segundo con 32 unidades.

