Cholo Simeone y el gesto de DESPRECIO hacia Obed Vargas en el Atlético de Madrid

Obed Vargas tuvo hasta cuatro ofertas de equipos de LaLiga de España que buscaron sus servicios durante el mercado de fichajes y, sin embargo, prefirió seguir en el Atlético de Madrid esperando convencer a Diego 'Cholo' Simeone de ganarse un lugar en la titularidad del equipo.

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Obed Vargas, borrado de la convocatoria del Atlético de Madrid para enfrentar al Athletic de Bilbao

Obed Vargas fue borrado de la convocatoria del Atlético de Madrid para el compromiso de este sábado 5 de septiembre ante el Athletic de Bilbao.

El mexicano tuvo ofertas para salir del equipo Colchonero este verano al Alavés y Getafe, así como del Celta de Vigo y Sevilla, pero renunció a las propuestas para continuar en el Atlético y buscar ganarse un lugar en la titularidad.

Sin embargo, Vargas ha sido borrado de las convocatorias de Diego Simeone con el Atlético de Madrid y en lo que va del arranque de la temporada no ha disputado ningún minuto, una decisión que no parece cambiar, al menos para el siguiente encuentro ante los Leones de San Mamés.

¡Lista de convocados para viajar a Bilbao! 💪🏼 pic.twitter.com/hBWHNcIf3G — Atlético de Madrid (@Atleti) September 4, 2026

Vargas sí tuvo actividad durante la pretemporada del cuadro Colchonero jugando minutos ante el Manchester United, Manchester City y Marsella, lo que hacía suponer que el mexicano tendría oportunidad en el cuadro titular, pero ha sido descartado por completo.

Por el contrario, Simeone sí llevó a la convocatoria a Julián Álvarez, futbolista argentino que expresó su deseo de abandonar el plantel durante este mercado de fichajes para marcharse al Barcelona.

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