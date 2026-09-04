Mónaco toma represalias y deja FUERA a Balogun tras sabotear fichaje de Erik Lira

Solo era cuestión de una firma y la liberación de una plaza para que Erik Lira se convirtiera en el nuevo jugador del Mónaco; sin embargo, Folarin Balogun no abandonó el club a tiempo y el fichaje del mexicano se cayó en el último momento, por lo que ahora los del principado han tomado represalias contra el estadounidense.

Te puede interesar: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el FC Juárez vs Pachuca, de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX | Presentado por Nissan

Mike Tyson vs Floyd Mayweather Jr. y Camila Zamorano nueva estrella | A Raspar La Lona

Monaco borra a Balogun de las competiciones europeas

Folarin Balogun boicoteó su salida del Mónaco rumbo al Everton, por lo que ahora los del principado han decidido borrar al estadounidense de la convocatoria de jugadores que disputarán la UEFA Conference League.

El conjunto monegasco decidió dejar fuera a Balogun de la competición europea, pero también ha sido borrado del encuentro ante el Paris Saint Germain (PSG) que disputará el club este fin de semana por la Ligue 1.

Cabe recordar que Balogun, a quien se le perdonó una suspensión por doble amarilla durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Estados Unidos, tenía todo arreglado para firmar con el Everton; sin embargo, se retiró de la negociación en el último momento, luego de que los Toffees mostraran desconfianza por el estado de salud del futbolista y solicitaran una segunda opinión médica.

Esto provocó que el jugador sintiera desconfianza de su fichaje y optara por cancelar todo afectando también la llegada de Erik Lira al club al no liberarse la plaza de extracomunitario.

Incluso el club monegasco emitió una disculpa a Lira por el frustrado fichaje, ya que el mexicano había completado exitosamente las pruebas médicas y solo era cuestión de firmar su contrato.

Te puede interesar: Sergio “Checo” Pérez, piloto de México: “Si pasara esto, yo sería campeón”