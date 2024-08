Exjugador de la Liga MX ofrece disculpas por video en donde golpea a su pareja

Christian Cueva, exjugador de la Liga MX en equipos como Toluca y Pachuca, habló en medio de la polémica. El jugador peruano fue denunciado por violencia física y psicológica por parte de su pareja Pamela López, quien reveló en un canal de Perú la violencia que ha recibido por parte del futbolista.

Esposa de Christian Cueva lo denunció por violencia

La aún esposa de Christian Cueva, Pamela López, mostró un video en donde se muestra la agresión por parte del exjugador del Toluca. La mujer presentó una denuncia oficial y solicitó “medidas de protección contra su esposo, el futbolista Christian Cueva Bravo, por violencia física y psicológica”.

Otro programa de televisión mostró imágenes en las que se pueden ver las heridas y marcas que le hizo Christian Cueva en estado de ebriedad.

El jugador peruano había fichado por el Cienciano el lunes 19 de agosto, pero solo duró un día como refuerzo, ya que el club lo despidió horas después por la acusación en su contra por violencia familiar.

Christian Cueva pidió perdón

Cueva pidió que lo dejen jugar tras la denuncia de violencia física y psicológica que presentó su esposa Pamela López. El exjugador de la Liga MX dijo que la violencia es inexcusable, pero no cree ser un abusador, y dijo que se hará responsable de sus actos.

El jugador peruano pidió disculpas “por lo que pasó, lo que pasó diferente y hasta por lo que no pasó". El jugador lanzó una petición agregando que “mientras la verdad se busca y encuentra en las instancias correspondiente”, pidió que se le “deje jugar al futbol”.

Uno de los argumentos de Cueva fue que presentó un presunto diagnóstico en salud mental en su cuenta de redes sociales.

“Insisto en que no rehúyo de mi responsabilidad, pero, una vez más, ruego, que el salvavidas que es para mí el futbol, no se me quite”.

