Christian Gimenez ya dio su veredicto: dice que este es el jugador que le falta a Cruz Azul para brillar

Christian “Chaco” Gimenez, ex jugador de Cruz Azul, considera que José Ignacio Rivero es un jugador indispensable en el cuadro titular de la Máquina para que pueda brillar en el Apertura 2025, ello después de que Nicolás Larcamón lo utiliza como revulsivo en su esquema de juego. Este es el equipo de la MLS que humilló a los de la Noria en la Leagues Cup 2025 .

El argentino nacionalizado mexicano dio su punto de vista en El Podcast de la Máquina acerca del presente del jugador uruguayo, pues en el Apertura 2025 solo ha disputado 27 minutos en la victoria de 4-1 sobre León en la jornada 3 de la Liga BBVA MX . Lo anterior, ya que viene de superar una lesión.

@i.rivero15 Ignacio Rivero es el futbolista que le hace falta a Cruz Azul para brillar, según Christian Gimenez

No obstante, el mediocampista no fue tomado en cuenta por Nicolás Larcamón en la primera jornada de la Leagues Cup 2025. Incluso, no salió ni a la banca, de acuerdo con datos de la plataforma Sofascore. Por ello, Gimenez pidió que se le busque una posición al que fuera capitán de la Máquina en temporadas pasadas. “La verdad es que me gusta mucho”, detalló.

Las estadísticas de Ignacio Rivera con Cruz Azul en la Liga BBVA MX

José Ignacio Rivero llegó al futbol mexicano en 2018 para Xolos de Tijuana, aunque fue prestado por el Club Defensa y Justicia, por lo que iba y venía de Argentina. En ese inter también era cedido a Cruz Azul hasta que se quedó en club de forma definitiva en verano de 2021.

Desde entonces, el capitán de la Máquina ha disputado 7 tornes cortos con el conjunto de la Noria, jugando en total 216 partidos, de los cuales en 184 saltó al terreno de juego como titular. En 16,548 minutos suma 25 goles y 14 asistencias, según estadísticas de BeSoccer.

Cabe resaltar que Rivero fue parte de la plantilla de Cruz Azul que consiguió la tan esperada “novena” en el Torneo Clausura 2021 tras 23 años sin ser campeón de la Liga BBVA MX. Ahora, 4 años después, es el único futbolista que queda del último campeonato.