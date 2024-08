Christian Giménez revela el futuro de Santiago Giménez para la temporada 2024/2025

Este lunes 5 de agosto del 2024, Chaco se encuentra en Europa con su hijo, apoyándolo y visitando con gran parte de su familia tras haber disputado la Supercopa de Países Bajos.

Christian Giménez realizó una transmisión EN VIVO en su cuenta de instagram en la que empezó hablar con todos sus seguidores, familiares y amigos. Durante su live, le preguntaron si Santiago va a seguir en el Feyenoord y terminó respondiendo a la pregunta.

Giménez terminó respondiendo que por el momento, iba a continuar con el equipo del Feyenoord, pero no le cerró la puerta a que en un futuro pueda salir del equipo.

Un par de horas después, diferentes medios locales en Países Bajos empezaron a informar que un equipo de la Premier League ya habría empezado con un acercamiento por el jugador pues tendrían un interés en poder hacerse de sus servicios.

🚨🇲🇽 Nottingham Forest is reportedly interested in Santiago Gimenez and they are expected to make an official bid soon. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Via @1908nl pic.twitter.com/GWyyVm5YqL

— All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) August 5, 2024