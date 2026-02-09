Así fue su impresionante intercepción del latino de los Patriots en el Super Bowl 2026 | VIDEO

Los Seattle Seahawks acabaron el primer tiempo del Super Bowl 2026 con ventaja en el marcador gracias a un par de goles de campos; sin embargo, pudo haber sido un marcador más abultado, de no ser por una espectacular intercepción de Christian González, cornerback de los New England Patriots.

Así fue la jugada de Christian González en el SuperBowl 2026

Sam Darnold lanzó un pase de 55 yardas buscando a Rashid Shaheed, pero Christian González, siempre atento a la jugada, se estiró al máximo para evitar que el ovoide llegara a las manos del receptor, evitando una jugada que pudo haber sido letal para los Patriots.

Sam Darnold suelta el pase, pero aparece Christian González para frenar el avance rumbo a zona roja. pic.twitter.com/UDyUnPYjXx — NFL México (@nflmx) February 9, 2026

Antes de finalizar el segundo tiempo, González volvió a hacer gala de su capacidad y volvió a interceptar una jugada de Seattle, esta vez en la línea de la zona de anotación en una acción que evitó un touchdown de Seattle que pudo haber puesto a los Seahawks con una ventaja de 12 puntos.

¿Cuál es la ascendencia de Christian González?

Christian González, de 23 años, nació en Carrollton, Texas, Estados Unidos, pero su familia es originaria de Colombia, por lo que el cornerback de los New England Patriots cuenta con la doble nacionalidad y porta en su casco la bandera del país sudamericano.

