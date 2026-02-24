Christian Horner revela quién fue el GRAN CULPABLE por su despido de Red Bull

A unos meses de su abrupta salida de Red Bull, Christian Horner decidió contar su versión.

En la nueva temporada de Drive to Survive, el exjefe de Red Bull habla abiertamente sobre su salida del equipo tras 20 años al frente de la escudería con la que ganó ocho campeonatos de pilotos y seis de constructores. Y en su relato hay señalamientos directos.

Horner asegura que su despido en julio de 2025 fue una decisión que se tomó por encima de él y sin posibilidad de despedirse como hubiera querido.

En el documental, deja claro que no responsabiliza a la familia Verstappen, pese a los rumores que circularon en su momento. En cambio, apunta directamente hacia Helmut Marko y al director general de Red Bull GmbH, Oliver Mintzlaff.

Según Horner, tras el fallecimiento del fundador Dietrich Mateschitz, la estructura interna cambió y su posición dentro del grupo perdió respaldo. Considera que su influencia dentro del equipo fue vista como excesiva en el nuevo contexto empresarial.

After 20 years with the Team, Christian Horner departs Oracle Red Bull Racing as Team Principal and CEO.



We thank him for his tireless and exceptional work. He has been instrumental in building this Team into one of the most successful in F1, with eight Drivers' Championships… pic.twitter.com/9SyqjSBvEG — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 9, 2025

Tensiones internas y decisiones polémicas

La serie también revela que algunas decisiones deportivas no habrían sido completamente suyas. Horner sostiene que el reemplazo de Liam Lawson por Yuki Tsunoda tras apenas dos carreras en 2025 no fue una elección personal, sino resultado de presiones internas.

Durante años, la apuesta por los pilotos del programa junior de Red Bull fue una política fuerte dentro del equipo, con Marko como figura central en ese esquema.

Las declaraciones de Horner llegan después de que el propio Marko, quien dejó Red Bull a finales de 2025, hiciera públicas críticas hacia su gestión en entrevistas europeas, en medio de un ambiente que ya estaba marcado por luchas internas y desgaste institucional.

Helmut Marko y Christian Horner, directivos de Red Bull.|Benoit Tessier/REUTERS

¿Y ahora qué sigue?

Lejos de desaparecer del paddock, Horner estaría explorando opciones para regresar a la Fórmula 1. Entre ellas, formar parte de un grupo inversor interesado en adquirir participación en Alpine.

La salida de Red Bull cerró una era histórica. Pero, según sus propias palabras, no cerró su historia en la categoría.