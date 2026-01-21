La Fórmula 1 llega a México en 2026 mucho antes de lo planeado

La Fórmula 1 volverá a encontrarse con su afición mexicana mucho antes de que los semáforos se apaguen en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Y no será con un monoplaza en pista, sino con una experiencia diseñada para revivir la historia, el presente y la emoción del Gran Circo desde otro ángulo.

El próximo 20 de marzo de 2026, la Formula 1 Exhibition abrirá sus puertas por primera vez en Ciudad de México, convirtiendo a la capital en una de las pocas sedes del mundo que han recibido esta muestra oficial. El punto elegido será el Yama Punta Museo, que albergará una exposición inmersiva que ha recorrido algunas de las ciudades más importantes del planeta.

Te puede interesar: El Cadillac que probó Checo Pérez en Silverstone encendió las alarmas en la Fórmula 1

México será la novena ciudad a nivel global y la segunda en América Latina en recibir esta experiencia, en un momento que no es casual: el vínculo entre el país y la Fórmula 1 atraviesa uno de sus puntos más altos.

We are excited to announce that the @F1Exhibition will be returning to Latin America! The F1 Exhibition will open its doors in Mexico City on 20 March 2026 at the iconic Yama Punta Museo.



The Mexico City edition will feature the return of the show’s most popular experiences,… pic.twitter.com/cmfUtGzNms — F1 Media (@F1Media) January 21, 2026

Una experiencia pensada para sentir la F1 fuera del circuito

La exposición propone un recorrido narrativo dividido en seis salas, con más de 2,000 metros cuadrados dedicados a contar la historia de la categoría desde 1950 hasta hoy. No es una muestra estática: combina piezas originales, autos históricos, material audiovisual y recursos interactivos diseñados para atraer tanto a fanáticos de toda la vida como a nuevos seguidores.

Entre los espacios más destacados se encuentran áreas dedicadas a los grandes momentos del campeonato, al diseño y construcción de los monoplazas, a las rivalidades que marcaron época y a la evolución de la seguridad, con recreaciones que buscan poner al visitante dentro de la historia, no solo frente a ella.

Te puede interesar: Pato O’Ward confirma su participación en la F1 2026 tras firmar con McLaren

La edición de Ciudad de México tendrá, además, un enfoque local especial. Habrá una sala exclusiva dedicada al Autódromo Hermanos Rodríguez y a los protagonistas mexicanos de la categoría, con énfasis en la trayectoria de Checo Pérez , justo en el contexto de su regreso a correr como local en 2026, ahora como piloto de Cadillac.

La llegada de la Formula 1 Exhibition no solo confirma el peso de México dentro del calendario global de la F1, sino que también refuerza una idea clara: el espectáculo ya no se limita a un fin de semana de carrera. En 2026, la Fórmula 1 se vivirá en México… incluso antes de que arranque la temporada en casa.