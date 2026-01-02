Max Verstappen hizo una revelación sobre Christian Horner que dejó a muchos impactados

Max Verstappen dejó impactados a muchos al hacer una gran revelación de su exjefe Christian Horner, quien salió de la escudería de Red Bull tras estar al frente durante 20 años ; es decir, desde su incorporación a la Fórmula 1. El neerlandés habló sobre si tiene o no tiene relación con el expiloto.

Verstappen reveló que habla muy seguido con Horner, pues en cada carrera le desea lo mejor, ya que en sus propias palabras es su fan. Además, le aconseja, tal y como lo hizo cuando estuvo a cargo de él en Red Bull, y posicionarlo como uno de los mejores pilotos, aunque en este 2025 tuvo que conformarse con el subcampeonato tras quedar detrás de Lando Norris .

El neerlandés confesó que aún mantiene contacto con su exjefe|@christianhorner

“Todas las semanas, en cada carrera. Viernes, sábado y domingo, y también durante las vacaciones. Es el mayor fan, siempre deseándome suerte y diciendo que cree en mí”, mencionó en entrevista para Viaplay.

El fin de una era exitosa de Christian Horner

Christian Horner comandó a Red Bull a la cima de la Fórmula 1, pues conquistó 14 títulos mundiales, 8 de pilotos y 6 de constructores. Fue el encargado de pulir a Max cuando llegó a la escudería con tan solo 18 años, para así convertirlo en uno de los mejores pilotos al ganar por 4 ocasiones consecutivas las temporadas 2021, 2022, 2023 y 2024.

Sin embargo, en el último año de su gestión fue investigado y absuelto por acusaciones de supuesto comportamiento inapropiado con una empleada, aunado a los malos resultados de la escudería tras la salida de Sergio “Checo” Pérez.

Horner fue despedido en julio de 2025, a media temporada y su lugar fue tomado por Laurent Mekies, quien buscará que el equipo vuelva a liderar la Fórmula 1, tras un año en el que no solo perdieron el campeonato de pilotos de Max Verstappen, pues también el de escuderías.