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Corea del Sur remonta ante Chequia en Guadalajara

Corea del Sur vino de atrás para vencer a Chequia en el primer día de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con los goles de Hwang In-Beom y Oh Hyeon-Gyu

Corea del Sur remonta ante Chequia en Guadalajara
Corea del Sur vino de atrás para vencer a Chequia en el primer día de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con los goles de Hwang In-Beom y Oh Hyeon-Gyu|Crédito:@theKFA

Escrito por: Gustavo García - DR

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ vivió su primera voltereta gracias a que Corea del Sur remontó a Chequia para imponerse 2-1 en el Estadio Guadalajara. Los europeos anotaron primero vía Ladislav Krejcí, pero los asiáticos vinieron de atrás con los goles de Hwang In-Beom y Oh Hyeon-Gyu.

Con este resultado, los coreanos acaban la primera jornada de actividad en el segundo lugar del Grupo A por detrás de México. Los anfitriones del torneo vencieron 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural y la diferencia de goles los mantiene en la cima del sector.

Así fueron los goles del triunfo de Corea del Sur sobre Chequia

Krejcí abrió el marcador al 59’ gracias a un saque de banda de Vladimir Coufal que fue muy parecido a un centro. El defensor checo saltó sobre los coreanos para cabecear con potencia para poner el 1-0 en el marcador.

Los asiáticos se volcaron al ataque y lograron igualar el juego antes de que pasaran 10 minutos. Kang-In Lee le puso medio gol a Hwang In-Beom con una asistencia precisa y el delantero coreano solo tuvo que picar el balón para vencer al guardameta checo al 67’.

Chequia había marcado el 2-1 vía Tomás Soucek, pero el tanto no subió al electrónico porque estaba en posición adelantada. La jugada, ocurrida al 78’, fue marcada de buenas a primeras por el abanderado y solo fue revisada por el VAR para confirmar la decisión inicial.

FIFA World Cup 2026 Korea Republic vs Czechia
Hyeongyu Oh celebrates his goal 2-1 of Korea during the match Korea Republic vs (and) Czechia as part Group A of the FIFA World Cup 2026, at Guadalajara Stadium, on June 11, 2026, Guadalajara, Jalisco, Mexico.|Isaac Ortiz/Isaac Ortiz

La ley de Murphy señala que un gol perdonado termina en un gol en contra y así fue el caso para que se completara la remontada de Corea del Sur sobre Chequia dos minutos después del gol anulado. In-Beom controló el balón por la banda derecha y Oh Hyeon.Gyu le pegó al balón con potencia para que el portero checo no pudiera contener el disparo.
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Los próximos partidos de Corea del Sur y Chequia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Corea del Sur tendrá un duelo importantísimo en la segunda jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ porque tendrá que enfrentar a México en Guadalajara. El duelo está programado para las 19:00, tiempo del Centro de México, del 18 de junio.

Por su parte, Chequia tratará de sumar puntos ante Sudáfrica el mismo día, pero a las 10:00 de la mañana en el Estadio de Atlanta. Los europeos tendrán ventaja porque los africanos sufrieron la expulsión de dos jugadores en el partido contra México.

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