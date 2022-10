Christian Martinoli destroza a Ricardo Peláez por su paso en Chivas

Luego de la salida de Ricardo Peláez del Club Deportivo Guadalajara, el comentarista deportivo dijo de todo sobre el paso del directivo por el Rebaño Sagrado.

Tras la salida de Ricardo Peláez de las Chivas, Christian Martinoli no se guardó nada y habló sobre el ex directivo del Rebaño en Los Protagonistas.

“Es un fracaso, entiendo que Peláez busca justificar algo de lo que realizó en el Guadalajara, este equipo debe tener las mismas exigencias que el América. No tomó varias decisiones sobre la parte final de su trayectoria como directivo y si no le hubieran dicho nada en el consejo ahí seguiría, Peláez aceptó cosas que no debía de haber aceptado dentro de su posición, tuvo cosas macabras como director deportivo”, dijo el comentarista de TV Azteca.

Chivas debe reivindicarse con su historia y afición

“Un equipo que tiene bastante historia como para estar conformándose con esas posiciones, es un desastre, equipo con seleccionados. Un club que sale a pedir disculpas, sale a dar la cara pero corresponder poner autoridad en el plantel”, sentenció Martinoli.

