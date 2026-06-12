Christian Martinoli estalla en llanto en plena transmisión EN VIVO y todo es por México

El futbol tiene esa capacidad única de transformar las críticas más feroces en los actos de fe más conmovedores. Y durante el debut de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la garganta que mejor conoce la pasión del país anfitrión se quebró. Christian Martinoli, el narrador que ha puesto voz a las alegrías y tristezas de millones de personas, vivió un momento que quedará marcado en la historia de la televisión mexicana: no pudo contener las lágrimas ante la atmósfera inigualable que se vivió en el estadio.

El momento previo al silbatazo inicial fue el detonante. La solemnidad del himno nacional y la postal de un escenario totalmente entregado lograron lo impensado: quebrar a quienes, durante décadas, han narrado todo tipo de gestas deportivas. "Y luego empieza el himno, se me salían las lágrimas. Me emocioné mucho. Llevo ocho mundiales pero me emocionó mucho. Nunca había visto el Azteca así", confesó el especialista en comunicación, visiblemente afectado por el entorno.

El narrador, conocedor de los eventos más importantes del planeta, admitió que lo vivido en el juego inaugural fue algo distinto: "Cuando salen los equipos, las banderas. El momento del himno, la letra... nunca vi el estadio así con esa atmósfera como de hermandad".

La emoción fue contagiosa en la cabina de TV Azteca Deportes. "Campos y yo secándonos las lágrimas. Cuando corrió la bola, ya nos volvimos locos", recordó el relator, describiendo cómo el llanto dio paso a la adrenalina pura del juego.

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Martinoli se rindió ante Quiñones

Antes del inicio de la competencia, la postura de Martinoli sobre Julián Quiñones había sido clara y profesional: el llamado de un futbolista naturalizado a la Selección Mexicana debía justificarse con una diferencia abismal en el terreno de juego. Sin embargo, el Estadio Ciudad de México tenía preparado un escenario que superó cualquier análisis previo.

Cuando al minuto 9, Julián Quiñones tomó el balón tras la asistencia de Érik Lira e infló la red sudafricana, la barrera del analista finalmente cayó ante la contundencia del héroe inesperado. "Perdóname Quiñones, yo no te quería, pero perdóname".