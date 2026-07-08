Escenas de Messi que NO se vieron en TV después del partido Argentina vs Egipto

Argentina es el único equipo latinoamericano que sigue con vida en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™, luego de ejecutar una remontada histórica contra Egipto en los Octavos de Final del torneo. El encuentro estuvo repleto de emociones y, por momentos, hubo mucha tensión en el banco del cuadro africano, debido a que no pudieron sostener una ventaja de dos goles en los minutos finales.

Ibrahim Hassan, entrenador de Egipto, fue uno de los principales protagonistas del choque. Cada decisión del árbitro a favor de Argentina era cuestionada por el técnico y, en un momento puntual del segundo tiempo, aficionados que se encontraban en las gradas del Estadio Atlanta captaron en imágenes una charla del DT africano con el propio Lionel Messi, la cual no se vio por televisión.

Argentina 3-2 Egipto|MEXSPORT

Messi intentó calmar a Hassan durante la remontada argentina

Durante el tiempo adicionado, minutos antes de que el árbitro pitara el final del partido, Ibrahim Hassan y su cuerpo técnico comenzaron a cuestionar a los jueces por sus decisiones. Se armó un revuelo en el banco egipcio, por lo que Messi acudió a la escena para conocer qué era lo que estaba sucediendo. El astro argentino intentó calmar las aguas, pero poco resultados tuvo.

TE PUEDE INTERESAR:



En el video se puede observar como el técnico de Egipto le reclama al ‘10’ de la ‘Albiceleste’ y, además, su cuerpo técnico comenzó a realizar la señal de una “X” con los brazos, el cual significa racismo. El juez de línea intervino y le pidió a Messi que regresara al terreno de juego para continuar con los minutos finales del encuentro. Junto con sus compañeros, el delantero de Inter Miami volvió al ruedo para sellar la clasificación argentina.

مشاهد لم تكن واضحه بالتصوير التلفزيوني .. بعد إعتراض المصريين على عدم لجوء الحكم للڤار .. توجه ميسي للأخوين حسام و إبراهيم حسن .. بعدها بدأ إبراهيم حسن بعمل إشارة (العنصرية) للحكم .. pic.twitter.com/XUMCzjgyRT — Khaled Alsaleh (@PsychiatristQ8) July 7, 2026

Cómo fue la remontada de Argentina contra Egipto

Argentina logró una de las victorias más trabajadas de su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al vencer 3-2 a Egipto en los Octavos de Final. El partido se le complicó más de lo esperado a la ‘Albiceleste’, que tuvo que reaccionar ante un rival que encontró espacios, golpeó en momentos clave y puso en duda la clasificación.

La remontada argentina se construyó desde la presión alta y la insistencia en campo rival. Después de quedar contra las cuerdas, el equipo ajustó líneas, empezó a recuperar más rápido la pelota y llevó el partido cerca del área egipcia. Ese cambio de ritmo fue determinante para inclinar el trámite y transformar un escenario adverso en una victoria.

Messi fue quien comenzó la remontada con un centro preciso hacia Cristian Romero, quien cabeceó solo en el área. Luego, el propio Lionel capturó un pase de Gonzalo Montiel en el área egipcia para rematar de volea y estampar el empate 2-2 parcial. Finalmente, una corrida de contraataque comandada por Lautaro Martínez finalizó en centro para Enzo Fernández, quien conectó de cabeza para finiquitar la remontada.

En tan solo 14 minutos, Argentina dio vuelta un encuentro que parecía tener el final escrito. El cuadro sudamericano demostró por qué es el vigente campeón, aunque llega con varias dudas al cruce de Cuartos de Final donde le tocará enfrentar a Suiza.