Christian Martinoli ‘explota’ contra clubes de la Liga MX; pide copiar modelo de Chivas

Chivas apostó por el proyecto deportivo de Fernando Hierro para el presente campeonato, tras confiar en varios procesos de técnicos mexicanos (bajo el mando de Ricardo Pelaez), la estrategia del Rebaño cambió para este Clausura 2023 y dio libertad a la llegada de Veljko Paunovic a la dirección técnica del club.

¿El resultado? Chivas logró sumar 34 puntos en el campeonato, igualó su mejor marca en muchos años, fue uno de los equipos más consistentes de la Liga BBVA MX y alcanzó boleto directo para pelar en la Liguilla por el título del Clausura 2023. Un rival complicado de superar en fiesta grande.

Resumen Chivas vs Cruz Azul | Liga BBVA MX | Jornada 16 Clausura 2023

Te puede interesar: Santiago Giménez ya tiene nuevo trofeo con el Feyenoord

Martinoli pone como ejemplo a Chivas

Chivas sigue siendo el equipo que por tradición apuesta por los futbolistas mexicanos, aunque esa condición le complica a la hora de buscar opciones en el mercado, el equipo tapatío sigue produciendo elementos que nutren a la selección, por lo que el comentarista deportivo de Azteca Deportes lanzó un contundente mensaje paro los demás clubes de la Liga MX.

“Hay como ocho equipos en el futbol mexicano que neta deberían jugar tipo el Guadalajara, juégatela con once mexicanos, total, traes a ocho extranjeros de titular y es igual, una vergüenza. Busca que por lo menos once chavos, a ver si al menos uno de esos pasa la tarea y empezamos a ver caras nuevas en el futbol nacional”, sentenció Christian Martinoli.

Ante la gran cantidad de futbolistas extranjeros que llenan las plantillas de casi todos los equipo de la Liga MX, el periodista deportivo señaló que muchas veces la calidad de esos refuerzos que llegan al país no están a la altura, por lo que, apostar por el talento nacional no sería una mala opción tomando en consideración que representaría un menor gasto.

“Si hicieran lo de Chivas, de jugar con puros mexicanos, al menos habría algo hacia el futuro, y así podría ser con varios equipos eh, ocho que torneo tras torneo están igual de mal y que no pasaría nada si jugaran con mexicanos. En el fútbol mexicano no se deja de trabajar a prueba y error; no hay oportunidad. Y el jugador mexicano no puede fallar porque no vuelve a jugar”, dijo contundente Martinoli.

Te puede interesar: Chivas prepararía oferta millonaria por el portero más goleado del Clausura 2023

Las Chivas esperan rival para la Liguilla del futbol mexicano, mientras que han pactado un partido amistoso ante Tepatitlán previo al arranque de la fiesta grande para no perder ritmo de cara a la fase mas importante de la temporada.