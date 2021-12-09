‘Chucky’ Lozano sale con collarín del Napoli vs Leicester

Las alarmas se han encendido otra vez con Hirving el 'Chucky' Lozano. El atacante mexicano salió lesionado del duelo entre Napoli y Leicester City, el último de la fase de grupos de la Europa League y lo hizo con un collarín.

Antes de arrancar la temporada, Hirving Lozano se lesionó con la Selección Mexicana en un partido de Copa Oro frente a Trinidad y Tobago. El mexicano se estrelló con la rodilla del portero rival, quedó inconsciente en la cancha y tuvo que ir al hospital.

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Escalofriante impacto del Chucky Lozano que le abre la ceja

La nueva lesión del 'Chucky' Lozano

Fue aún durante el primer tiempo, cuando Napoli y Leicester se encontraban empatados a dos goles. El 'Chucky' Lozano intentó quitarse a un rival pero terminó tropezándose y se estrelló por completo con la cara en la pierna de Wilfred Ndidi, quien estaba plantado en el terreno de juego, intentando robarle el balón al mexicano.

El mexicano se quedó tirado en el campo con mucho dolor, las asistencias ingresaron y tras unos minutos de atención, terminó siendo retirado del terreno de juego con un collarín y en su lugar entró Kevin Malcuit. Posteriormente terminó la primera parte.

#UEL || 🚨CHUCKY LESIONADO🚨



Hirving Lozano salió de la cancha lesionado y en collarín tras este choque durante el #Napoli vs #LeicesterCity #NapoliLeiesterpic.twitter.com/ob0fAy1XDw — Doble Cinco (En 🏠) (@doble5mx) December 9, 2021

El Napoli no ha dado a conocer, hasta ahora, el estado de salud del mexicano que será evaluado en las próximas horas para determinar el grado de la lesión y el tratamiento a seguir. Duro golpe para Hirving, que parecía irse afianzando con el conjunto italiano.

Más allá de los rumores, el 'Chucky' Lozano se había ganado la titularidad con el Napoli. Ya era constante verlo en las alineaciones de la Serie A o la Europa League. Hasta ahora había disputado 22 encuentros, en los que había marcado tres goles y había dado el mismo número de asistencias.

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