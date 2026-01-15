ÚLTIMA LLAMADA para el Chucky Lozano: DINERO o buscar la Copa Mundial de la FIFA

A cinco meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Hirving “Chucky” Lozano vive uno de los momentos más complejos de su carrera. Fuera de los planes del San Diego FC, con la relación rota a nivel interno y sin un destino claro, el atacante mexicano enfrenta un dilema que podría marcar su legado: priorizar el dinero o asegurar continuidad deportiva para llegar en forma a la Copa Mundial de la FIFA.

La directiva del club californiano fue directa. Tyler Heaps, director deportivo, confirmó que Lozano no entra en los planes del San Diego FC futuros y que trabajan para encontrarle salida. Así, el mexicano de 30 años se queda sin equipo estable justo cuando el calendario aprieta y la exigencia de selección aumenta.

¿Puede el Chucky elegir el dinero sin poner en riesgo la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Hoy por hoy, solo dos mercados pueden cubrir el salario actual de Lozano, cercano a los 7.6 millones de dólares anuales: la MLS y el fútbol árabe. En Estados Unidos, cualquier equipo interesado tendría que liberar una plaza de Jugador Designado, un candado que complica movimientos inmediatos. Atlanta United, dirigido por Gerardo “Tata” Martino, aparece como posibilidad remota, pero su plantilla ya tiene cubiertas esas plazas.

En Medio Oriente, Arabia Saudita surge como alternativa real. Ahí, el antecedente de Julián Quiñones demuestra que el mercado está abierto para futbolistas mexicanos. El problema es deportivo: competir a alto nivel rumbo a la Copa Mundial de la FIFA no siempre va de la mano con ese contexto, algo que el cuerpo técnico del Tri valora cada vez más.

Liga MX o Europa: menos millones, más minutos y oxígeno rumbo al Mundial

La otra vía es clara, aunque incómoda: aceptar un recorte salarial. En la Liga MX, solo clubes como Monterrey o Tigres podrían acercarse a su ficha, pero el interés ha sido mínimo. Cruz Azul y América ya descartaron la operación por razones tácticas y financieras.

El panorama es crudo: o asegura millones y arriesga su forma, o sacrifica dinero para llegar vivo futbolísticamente a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El reloj corre y la decisión no admite más postergaciones.