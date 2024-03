Chucky Lozano estuvo cerca de compartir vestidor con Mbappé, Messi y Neymar

Luego de 7 años en Europa el “Chucky” Lozano habló sobre el día que estuvo a punto de firmar por el Paris Saint Germain para compartir el vestidor con grandes figuras del futbol como Kylian Mbappé, Lionel Messi y Neymar Jr.

“Mi agente me habló y me dijo que si podía estar en París el siguiente día. Me subí al avión privado del PSG con su director deportivo y estuvimos negociando por varios días, lamentablemente días después el PSG dio de baja al director y todo se cayó”, mencionó Lozano en una entrevista con Caliente TV.

PSG no pero Napoli sí

Todo pasó durante el 2019 cuando el ex director deportivo del PSG, Antero Henrique, contactó al agente del Chucky Lozano, Mino Raiola, para contratar al futbolista mexicano, sin embargo, el dirigente portugués fue destituido de su puesto y en su lugar llegó el brasileño, Leonardo Nascimiento, quien no se interesó en el mexicano.

Lozano había disputado 79 partidos con el PSV en sus primeras 3 temporadas en Europa, en donde marcó 40 goles y dio 23 asistencias, cifras que llamaron la atención de grandes equipos en el viejo continente, pero al final fue el Napoli quien pagó 45 millones de euros por el “Chucky” para ir a la Serie A.

Los números de Lozano en Europa

En 7 temporadas en Europa el Chucky registra 261 partidos con 75 goles, su mejor cuota goleadora en una temporada fueron 21 goles en la campaña 2018-19 con el PSV, con el Napoli no superó los 15 goles en ninguna de las 3 temporadas que estuvo en el equipo italiano.

Con el PSV consiguió el título de la liga de los Países Bajos en el 2017-18 y con el Napoli consiguió la Copa Italia (19-20) y un título histórico de liga en la campaña 2022-23, luego de 32 años sin conseguirlo.

