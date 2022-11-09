El ‘Chucky’ Lozano finalmente recibe elogios de la prensa italiana

En agosto de 2019 el Napoli anunció la llegada de Hirving el 'Chucky' Lozano por la cantidad de 38 millones de euros más variables, covirtiendose en el jugador mexicano más caro de la historia.

Consiguió brillar en la Eredivisie un par de temporadas y llamar la atención de grandes clubes a nivel mundial. Con el PSV Eindhoven logró anotar 40 goles y asistir 17 veces en 74 partidos jugados.

El jugador azteca llegó al equipo azzurri con el cartel de figura. Las expectativas eran altísimas y el nuevo equipo del ‘Chucky’ buscaría pelear por el Scudetto en la Serie A. Debutó en Italia en un emocionante partido ante la Juventus de Cristiano Ronaldo. El nacido en la Ciudad de México vio puerta en el primer balón que tocó al ingresar al campo de juego y su gol le dio la victoria a su club.

Con el paso del tiempo, su rendimiento no fue el que se esperaba y el estratega Carlo Ancelotti dejó de contar tanto con el futbolista mexicano. La afición empezó a sentirse decepcionada de su gran contratación y la prensa italiana fue muy dura con el joven futbolista.

Incluso el reconocido diario Gazzetta dello Sport publicó una nota en la que eligieron al 11 de los peores fichajes de la Serie A de los últimos tiempos y colocaron a Lozano. Señalaron:

“Quizás la decepción más amarga. Lozano tenía que ser una certeza, ya sea por lo que se pagó (38 millones de euros más el bono al PSV), o por cuánto estaban convencidos Ancelotti y (el presidente) De Laurentiis de sus cualidades, o por lo que se mostró en Holanda y con la camiseta de México”.

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El ‘Chucky’ Lozano recibe elogios de la prensa italiana

Finalmente, el 'Chucky' tuvo una actuación digna de los elogios de la prensa italiana. El futbolista fue la figura de su equipo en el partido contra el Empoli, correspondiente a la Jornada 14 de la Serie A.

Entró de cambio al minuto 64 cuando el encuentro iba 0-0. Cinco minutos más tarde abrió el candado, marcando el primer gol del juego que finalizó 2-0 a favor del Napoli.

Fueron tres los rotativos del calcio que alabaron al mexicano. La Gazzetta dello Sport señaló que la velocidad del Napoli aumentó con la entrada de Hirving. Tuttosport publicó: "Lozano tumba a Empoli y el Napoli no para". Y por último Corriere dello Sport se refirió al 'Chucky' como “hombre eléctrico" y mencionó que sus minutos frente al Empoli son de los mejores que ha exhibido desde que llegó al club.

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