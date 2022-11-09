Los tres seleccionados mexicanos que se juegan el Mundial contra Irak

La Selección Mexicana tendrá su penúltimo encuentro amistoso previo al inicio del Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, el duelo del miércoles en Girona frente a Irak, será la última oportunidad que tendrán algunos jugadores para lograr convencer al entrenador, Gerardo Martino, ya que los 26 convocados para disputar la justa mundialista se definirán el próximo 14 de noviembre, es decir dos días antes del otro choque de preparación ante Suecia.

Para este viaje a tierras españolas, el “Tata” consideró a un total de 31 elementos, por ende, el estratega argentino deberá dejar a cinco jugadores sin la posibilidad de participar en la fiesta más grande del futbol internacional.

Tecatito Corona es la primera baja de México

La primera baja es Jesús Manuel “Tecatito” Corona, quien no podrá vivir su segundo Mundial con la Selección Mexicana debido a la lesión que sufrió al inicio de la temporada en un entrenamiento con el Sevilla, por lo que ahora solo resta conocer quiénes serán los otros cuatro descartados por el entrenador sudamericano.

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¿Quiénes se jugarían el Mundial frente a Irak?

1.- Jesús Angulo

A pesar de tener la posibilidad de desempeñarse tanto de lateral izquierdo como zaguero central, el jugador de los Tigres de Nuevo León, parece ser la última opción en defensa para Martino. Aunque su ausencia en Qatar parece inminente, una buena actuación frente a la selección asiática podría ayudarle a cambiar el panorama.

2. Erick Sánchez

El centrocampista de los Tuzos de Pachuca ha sido una de las mayores revelaciones en el último año del futbol mexicano, aún así no ha logrado entrar entre los primeros seis jugadores de mediocampo para Martino. Anteriormente logró superar a Fernando el “Nene” Beltrán en la lucha por estar en Qatar 2022, ahora Sánchez tendrá que demostrar contra Irak que debe formar parte de los 26.

3. Roberto Alvarado y Diego Lainez

Nada está seguro en cuanto al futuro del "Piojo" Alvarado debido a que vive una férrea batalla con Diego Lainez por tener un boleto rumbo a Medio Oriente, por ende, el jugador de las Chivas tendrá como reto aprovechar la ausencia de Lainez en el encuentro de este miércoles para demostrar que debe ser él quien dispute su primera Copa del Mundo.