¿Criticar a Lozano le costó el puesto en Selección? Chucky responde

Este jueves Hirving ‘Chucky’ Lozano fue presentado como nuevo Jugador Designado del San Diego FC, club que hará su debut en la MLS a partir de la próxima temporada y del que el mexicano busca ser referente. Durante la sesión ante los medios de comunicación, el veterano futbolista que brincará el charco de regreso desde el Viejo Continente tocó temas referentes a la Selección Mexicana, en específico sobre su exclusión de la misma.

El otrora jugador del Pachuca no estará en la lista de 26 jugadores que disputarán la Copa América 2024 bajo el mando de Jaime Lozano, toda vez que fue parte de los sacrificados en un proceso de regeneración con miras al Mundial de 2026, a disputarse en Canadá, Estados Unidos y México. Lógicamente hubo cuestionamientos al respecto durante su presentación con la escuadra californiana.

Fue precisamente Omar Villarreal, colaborador de Azteca Deportes, quien le preguntó al futbolista si su exclusión se debe a las críticas recientes que hizo sobre el esquema del técnico nacional.

“No, yo creo que lo tomaron diferente la prensa, yo no comenté jamás o señalé a alguien en específico, cada quien tiene sus opiniones, cada quien tiene su punto de vista, pero yo creo para mí jamás señalé algo, y la verdad que son decisiones que uno no toma. Creo que he hecho una carrera muy bonita y creo que estoy a gran nivel, me siento con un nivel sumamente bueno”, confesó el ex del Napoli.

Con apenas 28 años de edad, es lógico pensar que pueda regresar a vestir los colores del representativo nacional en un futuro reciente, sobre todo si su nivel con el San Diego FC es sobresaliente. Cabe recordar que jugará con su nuevo equipo hasta inicios de 2025, mientras se espera que permanezca con el PSV en la Eredivisie en un préstamo.

“Para comenzar, creo que estos seis meses estaré en PSV, voy a estar ahí, y en enero me incorporaré con San Diego”.

Lozano no cree que jugar en la MLS comprometa sus oportunidades en Selección

A pesar de quedar fuera de la convocatoria de la Selección Mexicana rumbo a la Copa América, el ‘Chucky’ no pierde el ánimo y está confiado en volver.

“No es preocupación (llegar a la MLS), porque voy a seguir jugando, demostrando la capacidad que tengo, voy a seguir jugando para ganarme un lugar en la Selección y si así es, iré con mucho gusto”, sentenció.

