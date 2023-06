El delantero mexicano Hirving Chucky Lozano podría ser uno de los futbolistas que se muevan en este mercado de verano, pues su edad, calidad y reciente conquista en Italia lo tienen como un atacante llamativo para muchos equipos.

Si algo tendría seguro Lozano, es que buscaría seguir en un equipo de primera línea y que dispute competencias europeas, por lo que la última propuesta que se filtró y que le habría llegado al surgido del Pachuca, no fue de su interés más allá de que podría haber tenido un buen salario.

Fenerbahce, bateado por Chucky Lozano

Medios en Italia acotan que el cuadro del Fenerbahce se acercó a platicar con Hirving Lozano, pero que el atacante no habría tenido interés en ir más allá.

El ariete de 27 años de edad, no tendría interés porque el cuadro turco no jugará Champions League, no tiene lugar en Europa League y vería acción en la Conference League, que es el nivel más bajo.

Chucky Lozano, tentado en el futbol árabe

En recientes días trascendió que del futbol de Arabia, que ya tiene en sus filas a jugadores como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Kante entre otros, tendrían en la mira a Lozano.

Se especula que tendrían hasta 10 millones de euros anuales por Lozano, para llevarlo a esta Liga, lo que lo convertiría en el mexicano mejor pagado y parte de esta constelación de estrellas.

Lozano aún interesa en el Nápoli

Lo que es una realidad, es que el presidente y dueño del Nápoles, que se trajo al delantero hacer unos años, Aurelio De Laurentiis, quiere que Lozano cumpla su contrato que termina en el verano del 2024 y por sus cualidades y regularidad piensa en conservarlo.

Pero si hay un equipo que ofrezca los 20 millones que se rumora piden por él, el mexicano iría a una nueva aventura tras los ciclos que cumplió en Pachuca, PSV Eindhoven -donde se hizo estrella- y finalmente el Nápoles.