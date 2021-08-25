El Chucky Lozano tampoco podrá jugar con la Selección Mexicana

La Serie A anunció a través de un comunicado que apoyará la decisión de sus clubes de no permitir que los jugadores sudamericanos convocados viajen con sus selecciones para las Eliminatorias del Mundial de Catar 2022, al igual que la Premier League y LaLiga se oponen a que los futbolistas viajen por temas de covid-19.

La liga italiana compartió un comunicado donde dio a conocer que apoyaría la decisión de sus clubes si no estaban dispuestos a permitir que los jugadores viajen, ya que en caso de que los convocados se reporten con su selección, deberán aislarse en su regreso a Europa.

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"La Serie A anuncia que con motivo de la ventana FIFA de septiembre de 2021, apoyará la decisión de sus Clubes de no liberar a los jugadores convocados por las selecciones nacionales para jugar en los países a los que, al regresar a Italia está previsto el aislamiento obligatorio de conformidad con las disposiciones de la ley vigente en el campo de los virus Sars-Cov-2", expresó la Serie A a través de su comunicado.

Recientemente la Premier League y LaLiga también anunciaron que no permitirán que los jugadores convocados viajen con su selección para las Eliminatorias, pero Gianni Infantino, presidente de la FIFA, les recordó que la cesión de jugadores a las selecciones es un asunto de suma importancia y urgencia.

Jugadores de la Serie A afectados por la decisión de la liga

Hirving ‘El Chucky’ Lozano podría verse afectado si el Napoli toma la decisión de no permitirle la salida al jugador, al igual que Johan Vásquez quien se encontraría en la misma situación con su nuevo equipo, el Genoa.

|@GenoaCFC

Paulo Dybala quien tuvo la oportunidad de ser convocado de nuevo a la Selección Argentina no disputará los partidos a menos que la Juventus lo permita.

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