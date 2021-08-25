La verdadera cantidad por la cual Mbappé sí podría salir del PSG

La historia tal parece que se está presentado por capítulo y no por temporadas, hasta el momento el conjunto parisino no tiene en mente vender a Kylian Mbappé. Aunque el Real Madrid realizó la oferta de ciento sesenta millones de euros.

Aunque si la propuesta se incrementa a doscientos millones el destino futbolístico del delantero podría cambiar rápidamente de París a Barcelona, España. Medios franceses han publicado que el París Saint Germain oficialmente no entrará en una negociación sobre la venta de su una de sus estrellas y portador del número 7.

¡Felicitaciones a nuestros parisinos! 🙌



🇦🇷 𝐂𝐨𝐩𝐚 𝐀𝐦𝐞́𝐫𝐢𝐜𝐚 2021

🇮🇹 𝙴𝚞𝚛𝚘 2020 pic.twitter.com/p0YA58D7YF — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) August 24, 2021

Pero dicha estrategia podría ser una manera de presionar al Madrid para que eleve la cantidad que ya había ofertado anteriormente. En lo que respecta al joven parisino tampoco ha iniciado ninguna negociación directa o indirecta con el Real Madrid.

El actual contrato de Mbappé finaliza en junio de 2022 y hasta el momento se ha negado renovar con el París Saint Germain. Por lo que todo queda en especulaciones y notas posicionadas en los medios de comunicación de París.

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Kylian Mbappé es el segundo fichaje más caro de la historia

El primero fue Neymar, París lo fichó por doscientos veintidós millones de euros en el 2017.

Real Madrid busca que Mbappé se integre de inmediato a su plantilla, hasta ahora la oferta fue por ciento sesenta millones de euros.

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El contrato del delantero francés

2018, el año en que Kylian Mbappé llegó al París Saint Germain proveniente del Mónaco. El 30 de junio del 2022 finaliza su contrato que todavía no ha renovado.

Aunque la directiva del Real Madrid podría incrementar su propuesta o esperar hasta que el jugador quede libre.

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Kylian Mbappé hasta ahora ha rechazado las ofertas del PSG

El joven futbolista de 22 años de edad ha rechazado tres propuestas diferentes del club parisino para renovar su contrato. Todo indica que él también ha estado esperando la mejor oferta del Real Madrid para convertirse en su nuevo integrante del equipo para disputar esta nueva temporada.