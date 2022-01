‘Chucky’ Lozano revela petición del DT del Napoli

El 2022 parece que será un buen año para el ‘Chucky ’ Lozano en el Napoli. El mexicano marcó un doblete que parece haberle dado cierta reconciliación con el equipo y su afición. Por eso reveló lo que su entrenador, Luciano Spalletti, le pidió.

Hirving ha sido blanco de críticas en la temporada pero aún así, ha podido ser titular en varios de los partidos del Napoli y de a poco ha ido respondiendo con algunos goles e incluso asistencias.

Hirving Lozano revela que pudo morir en la cancha

Lo que Spalletti le pidió al ‘Chucky’ Lozano

En una entrevista para Corriere della Sera, el mexicano aceptó que el Napoli está para grandes cosas esta temporada. De igual manera fue autocrítico y dijo que él puede hacer mejores actuaciones e incluso reveló lo que Luciano Spalletti le ha pedido.

“Tengo que aportar más a este equipo. ‘Sé el diablo’ me dice Spalletti. Tuene mucha experiencua y no sólo te pide trabajar, sino que da el ejemplo. Si me reprocha, entiendo que lo hace para que mejore”, declaró el mexicano.

En la misma línea, el ‘Chucky’ Lozano aseguró que el Napoli seguirá en la carrera por el título de la Serie A, pues su plantilla le puede competir sin ningún problema al Inter de Milán o al propio Milan, los dos clubes que están más cerca de conquistarlo.

Al paso de 22 jornadas en la Serie A, el Napoli marcha en la tercera posición de la tabla con 46 unidades, siete por detrás del Inter y dos del Milan. El equipo de Spalletti ha sido uno de los mejores en la temporada, acumulando 14 victorias, cuatro empates y el mismo número de derrotas. En la Europa League. enfrentarán al Barcelona en la fase de los 16avos de Final.

