¿Monterrey puede ser campeón? Esto piensa el Chupete

Humberto Suazo estuvo de vuelta en la ‘Sultana del Norte’ para el evento de Rayados Talks que se llevó a cabo este viernes, en el cual contó parte de su historia que lo llevó a convertirse en una de las grandes figuras de la institución albiazul.

Sin embargo, fueron inevitables las comparaciones del actual equipo que dirige Martín Demichelis, con el grupo que encabezó el delantero andino durante la época dorada del club con Víctor Manuel Vucetich como entrenador.

“Se está trabajando muy bien en busca de que se dé el título nuevamente, han formado un plantel de mucha calidad, esperar que los resultados se den positivamente para que el equipo logre el ansiado título, yo que lo veo de afuera me siento muy confiado, siento que hay un equipo y el cuerpo técnico que ha llegado sabe lo que tiene qué hacer”, declaró.

Suazo y un amor incondicional con Rayados

Cabe recordar que Suazo todavía seguía jugando en el equipo de San Luis de Quillota de la Segunda División de Chile, pero viene de sufrir una lesión de ligamento cruzado de la que tuvo que ser operado.

Ante esta situación, la directiva de Rayados se ofreció a apoyar al ‘Chupete’ como muestra de agradecimiento por los grandes logros que dejó con la ‘Pandilla’.

“Sí, creo que desde el día que se confirmó que venía, estaba la posibilidad de seguir mi rehabilitación en el club, obviamente me abrió las puertas cien por ciento, me siento muy querido, muy respetado y uno no dimensiona lo que hizo en el club la gente te lo va demostrando en la calle”, mencionó.

Suazo es parte de la historia de Rayados

El atacante chileno puede presumir que fue el máximo goleador histórico del Monterrey con 121 anotaciones, antes de ser superado por Rogelio Funes Mori con 160 tantos, además que en su palmarés con la ‘Pandilla’ ostenta dos títulos de LIGA BBVA MX y tres trofeos de la Liga de Campeones de la Concacaf.

