Las cinco peleas de consagración para Jaime Munguía

Este sábado 11 de junio, Jaime Munguía vuelve a Box Azteca para celebrar su pelea número cuarenta de su carrera (Tiene récord de 39-0 con 31 nocauts). El rival, del ex campeón de peso súper welter de la Organización Mundial de Boxeo y actual monarca Intercontinental de peso mediano de la OMB, es Jimmy Kelly en el Honda Center de Anaheim, California.

El portentoso peleador de 25 años podría unirse a Julio César Chávez o 'Canelo' Álvarez con marca perfecta al llegar a los 40 combates. Para ese camino, ha tenido grandes desafíos y a continuación recordamos los cinco más importantes para el nacido en Tijuana, Baja California.

Munguía vs Sadam Ali

Toda historia de éxito tiene un inicio. Esta fue la pelea de consagración para Munguía, ya que contra todo pronóstico, noqueó en el cuarto asalto al estadounidense Sadam Ali el 12 de mayo de 2018, para consagrarse nuevo campeón de súper welter de la OMB, en el Turning Stone Casino de Verona, Nueva York.

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Decisión unánime vs Liam Smith

Dos meses después, el 21 de julio de 2018, Jaime hizo su primera defensa ante el experimentado británico Liam Smith (rival derrotado que tiene en común con Saúl “Canelo” Álvarez), a quien venció por decisión unánime para mantener su corona súper welter en The Joint de Las Vegas, Nevada.

Nocaut técnico vs Tureano Johnson

En su pelea número 36, el tijuanense volvió a demostrar su poder tras noquear en el sexto round al Tureano Johnson de las Bahamas, lo que le valió ser el nuevo rey Intercontinental de peso mediano de la OMB, en pelea disputada el 30 de octubre de 2020 en el Fantasy Springs Casino de Indio, Califonria.

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Victoria de Munguía vs Kamil Szeremeta

Hablando del poder de Munguía, una pelea después, el 19 de junio de 2021 en el Don Haskins Center de El Paso, Texas, volvió a repetir la dosis en el sexto asalto. Ahora ante el polaco Kamil Szeremeta para retener el cinturón antes mencionado.

Decisión unánime vs Gabriel Rosado

Para boxeadores experimentados en la carrera de Munguía está el estadounidense Gabriel Rosado, a quién enfrentó el 13 de noviembre de 2021, en Anaheim (sede de su próximo combate frente a Kelly). Aquí se tuvo que emplear a fondo para vencer a un peleador veterano para poder hacer su segunda de tres defensas del título intercontinental de peso mediano, división que parece ser en la que buscará mayores retos en el futuro.

