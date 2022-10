Clásico español: marcas y números de Real Madrid y Barcelona

Madrid, España. Este domingo se juega una nueva versión del clásico español entre Real Madrid y Barcelona, esta vez en la cancha del Santiago Bernabéu donde se juegan el liderato de LaLiga.

El partido se jugará este domingo a las 9:15 horas tiempo del centro de México.

Aquí algunos datos que debes saber de este histórico encuentro del futbol español y mundial:

EL REAL MADRID MANDA EN EL HISTORIAL

El palmarés histórico del clásico muestra un ligero dominio madridista en los clásicos de Liga, el encuentro más repetido en la historia de la competición, en 184 ocasiones. El Real Madrid venció en 76, el Barcelona en 73 y en 35 acabaron empatados.

BARCELONA BUSCA UN RÉCORD PROPIO



La firmeza defensiva en Liga y la seguridad que está mostrando Ter Stegen, tienen al Barcelona a puertas de superar un récord que ya le pertenece. En la temporada 2014-15 no encajó un solo tanto hasta la novena jornada, cuando recibió tres de golpe del Real Madrid. Este curso tan solo encajó uno y si termina con su portería a cero en el Santiago Bernabéu mejorará el mejor arranque de la historia de la competición.



SERGIO BUSQUETS PUEDE ALCANZAR A GENTO



Mientras el número de clásicos de Sergio Busquets no para de crecer y si juega en el Santiago Bernabéu se situará con 44 a la estela del argentino Lionel Messi y de Sergio Ramos (45), el centrocampista catalán firmará un récord si su equipo repite triunfo como en el último precedente en la casa del Real Madrid. Sería el 21 y alcanzaría a Paco Gento como el jugador con más victorias en la historia del enfrentamiento.

ROBERT LEWANDOWSKI, DE ‘CHAMPIONS’ A LALIGA



Pese a que es el jugador que en más ocasiones ha marcado al Real Madrid en la Liga de Campeones, con seis tantos (dos de penalti), lo cierto es que Robert Lewandowski marcó en tres de sus ocho enfrentamientos contra el equipo blanco. En uno de ellos hizo historia firmando un póker en las filas del Borussia Dortmund. Desde el 2013, cinco partidos, no ha sido capaz de marcar en acción del juego, ya con el Bayern solamente lo consiguió en una ocasión con una pena máxima. Se estrena en un clásico como gran referente barcelonista y cumpliendo todas las expectativas de su llegada, autor de la mitad de los tantos del equipo de Xavi en todas las competiciones, 14 de 28.

MESSI, MÁXIMO GOLEADOR DEL CLÁSICO



Es la segunda temporada sin Messi en el fútbol español pero el argentino dejó récords que serán difícil de superar. Es el jugador que más goles ha marcado en la historia de los clásicos con un total de 26, ocho más de los que lograron Alfredo di Stéfano y Cristiano Ronaldo. De los jugadores que lo siguen jugando, solamente Karim Benzema puede ascender a los primeros puestos. Es el noveno con once goles.



ANSU FATI, EL GOLEADOR MÁS JOVEN



El 24 de octubre de 2020 Ansu Fati se convirtió en el jugador más joven en marcar en un clásico. Tenía 17 años y 359 días. Los anteriores récords fueron de Roger García para el Barcelona y Raúl González con el Real Madrid, ambos con 18 años. Ansu, que necesita goles para reencontrarse consigo mismo tras las lesiones, encadena seis apariciones con su equipo sin marcar en una temporada en la que, de momento, ha logrado dos tantos. Es el jugador más joven en debutar en un clásico en el siglo XXI con 17 años y 48 días. Gavi lo hizo con 17 años y 79 días.



11-1, LA VICTORIA MÁS CONTUNDENTE EN UN CLÁSICO



Lo consiguió el Real Madrid en el partido de vuelta de las semifinales coperas el 13 de junio de 1943. Barinaga logró un póker y Pruden un triplete para el equipo que dirigía Encinas. Fue el encuentro en el que se registraron más goles junto al 6-6 en el desempate de las semifinales de Copa jugado el 13 de abril de 1916 en el campo de O’Donnell.

La victoria más amplia del Real Madrid en la Liga fue un 8-2 el 3 de febrero de 1935. El Barcelona obtuvo triunfos contundentes en el Santiago Bernabéu, como el 0-5 del equipo que dirigía Rinus Michels y lideraba Johan Cruyff el 17 de febrero de 1974; o el 2-6 del 2 de mayo de 2009 con sendos dobletes de Thierry Henry y Leo Messi y la batuta de Pep Guardiola.

KARIM BENZEMA, EL GOL MÁS RÁPIDO



Karim Benzema atesora en su ya extenso palmarés el gol más rápido de los clásicos con su tanto a los 21 segundos del partido disputado en el Santiago Bernabéu el 10 de diciembre de 2011. Sin embargo el Barcelona no es un equipo que se le de especialmente bien. Tardó casi cinco años en ganar por primera vez al conjunto azulgrana, sus diez primeros clásicos sin triunfos. No marcó hasta el sexto y enlazó en una ocasión nueve sin ver puerta. Su participación se produjo en 20 goles en 38 duelos, con once tantos y nueve asistencias.



MODRIC A POR DANI ALVES



El croata Luka Modric será el jugador de mayor edad que dispute el clásico. Cumplió 37 años el pasado 9 de septiembre y su gran momento de forma no invita a pensar en una jubilación cercana. Su objetivo será superar el registro que dejó el brasileño Dani Alves en el último enfrentamiento, con 38 años y 318 días, dejando atrás los conseguidos de José Manuel Pinto y Paco Buyo.

Con información de EFE