Rayados y Tigres juntos en el Abierto GNP Seguros

Los jugadores de Rayados y Tigres se dieron una vuelta por el Abierto GNP Seguros para disfrutar del mejor tenis del mundo. Los futbolistas Luis Quiñones y Victor Guzmán compartieron un palco de las gradas del estadio principal y se les vio entre risas alrededor de la jornada en la fiesta tenística.

Las duras eliminaciones de Rayados y Tigres en Leagues Cup

Ambas plantillas fueron eliminadas recientemente de la Leagues Cup y ahora piensan en lo que será su regreso a la actividad en la Liga BBVA MX.

“Estos torneos son para hacer negocio, en Europa juegan en la copa, juegan en la liga, juegan en la Champions, entonces no nos podemos quejar, al final de cuentas estamos a 2-3 horas de ir a jugar Estados Unidos, pero yo creo que no afecta mucho tampoco. Estoy viendo a un America más fuerte que la temporada pasada, entonces le digo a los equipos de la Liga MX que tienen que tener mucho cuidado con este América, que sepan las debilidades del América si quieren poder ganarles”, fueron las palabras de Cuauhtémoc Blanco acerca de la participación de los clubes mexicanos en el torneo internacional.

Se viene hablando mucho del prestigio de los clubes mexicanos en la Leagues Cup.

“Habría que hacer un análisis global y completo de cómo fue el proceso de cada equipo en cada competición, los resultados marcan algo de qué los cuatro semifinalistas son del MLS y nosotros como Liga mexicana, no estamos ahí, también en la realidad, a mí me gusta ver qué ha pasado en determinados partidos, America creo que fue merecedor del paso a semifinales, al hablar de superioridades, la realidad es que aquí no ha pasado, pero en el desarrollo fue el mejor”, dijo el jugador de Cruz Azul, Lorenzo Faravelli previo a la vuelta del futbol mexicano.

La MLS sera campeona una vez más de la Leagues Cup

Tras el fracaso de los clubes mexicanos en el torneo internacional, ahora veremos a otro equipo de la MLS siendo campeón.

“Tuvimos muchos partidos en esta competición, y la mayoría fueron muy parejos, que tomar en cuenta los contextos, nosotros somos los que viajamos, los que jugamos en sus campos, nosotros recorrimos más de 7mil kilómetros y tuvimos que entrenar en distintos predios de noche, no es una excusa porque a nivel competitivo hemos estado a la altura, después el resultado no fue el esperado, indudablemente, pero creo que hay que poner eso en el análisis, hemos viajado y la realidad es que los cuatro que están por pelear el campeonato son de la MLS, y entonces ante eso nosotros no tenemos nada que agregar, hacer nuestro propio análisis y hacer conclusiones para ver qué mejorar”, sentenció el futbolista de la máquina.

El cuadro principal de la edición 2024 del torneo se convierte en el mejor de su historia y será la antesala al US Open que arranca el 26 de agosto. Se estima una asistencia de entre 40 mil y 50 en toda la semana.

