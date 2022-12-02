La histórica clasificación de Corea del Sur a Octavos de Final

La Selección de Corea del Sur logró conseguir la victoria ante Portugal y quedó clasificado a Octavos de Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 después de 12 años de no poder conseguirlo.

El Grupo H cerró con bastantes emociones pues el partido que se jugaba en simultáneo, Ghana vs Uruguay, por gran parte de los 90 minutos tuvo clasificado a los Celestes a la siguiente ronda. Fue hasta el minuto 90 que Corea del Sur logró marcar el segundo gol que le daba la clasificación y que eliminó a Luis Suárez y compañía.

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El partido quedó 2-1 favor Corea, desde antes del silbatazo inicial, salía con la obligación de ganar el juego y con la esperanza de que Ghana no consiguiera puntos o que si Uruguay ganaba no fuera por más de dos goles.

El partido inició con un gol tempranero, al minuto cinco Ricardo Horta marcaba el primer gol del partido y adelantaba a Portugal. Los siguientes minutos ambos equipos nos regalaron varias emociones, fue hasta el minuto 27 que Kim Young-Gwon encontró el gol del empate tras un rebote de Cristiano Ronaldoque quedó en el área pues no pudieron hacer un buen despeje.

Para el segundo tiempo, el panorama clasificaba a Uruguay ya que iba ganando 2-0 ante Ghana, pero la selección asiática seguía dependiendo de sí misma.

Los últimos 45 minutos fueron bastante cerrados, los dirigidos por Sergio Costa, que no pudo estar en la banca por una expulsión, no bajaron los brazos y en los minutos complementarios con un gran contragolpe y pase de Heung-Min Son a Kim Young-Gwon encontraron el gol de la victoria y de la clasificación.

Corea del Sur rival en Octavos de Final

La Selección de Corea del Sur se medirá en Octavos contra el equipo que quede en primer lugar del Grupo G, sus posible rivales son: Brasil o Suiza.

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