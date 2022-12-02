Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
canalMundialQatar2022_crp.png
QUIERO VER
Fútbol

La histórica clasificación de Corea del Sur a Octavos de Final

La Selección de Corea del Sur logró clasificar a Octavos de Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 después de doce años de no poder conseguirlo

Corea festeja.jpg

Escrito por: Iván Vilchis

La Selección de Corea del Sur logró conseguir la victoria ante Portugal y quedó clasificado a Octavos de Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 después de 12 años de no poder conseguirlo.

El Grupo H cerró con bastantes emociones pues el partido que se jugaba en simultáneo, Ghana vs Uruguay, por gran parte de los 90 minutos tuvo clasificado a los Celestes a la siguiente ronda. Fue hasta el minuto 90 que Corea del Sur logró marcar el segundo gol que le daba la clasificación y que eliminó a Luis Suárez y compañía.

Mustafa Dor sale estafado por Zague | Mundial de la Comedia

Te puede interesar: Uruguay vuelve a ser eliminado en Fase de Grupos tras 20 años

El partido quedó 2-1 favor Corea, desde antes del silbatazo inicial, salía con la obligación de ganar el juego y con la esperanza de que Ghana no consiguiera puntos o que si Uruguay ganaba no fuera por más de dos goles.

El partido inició con un gol tempranero, al minuto cinco Ricardo Horta marcaba el primer gol del partido y adelantaba a Portugal. Los siguientes minutos ambos equipos nos regalaron varias emociones, fue hasta el minuto 27 que Kim Young-Gwon encontró el gol del empate tras un rebote de Cristiano Ronaldoque quedó en el área pues no pudieron hacer un buen despeje.

Para el segundo tiempo, el panorama clasificaba a Uruguay ya que iba ganando 2-0 ante Ghana, pero la selección asiática seguía dependiendo de sí misma.

Los últimos 45 minutos fueron bastante cerrados, los dirigidos por Sergio Costa, que no pudo estar en la banca por una expulsión, no bajaron los brazos y en los minutos complementarios con un gran contragolpe y pase de Heung-Min Son a Kim Young-Gwon encontraron el gol de la victoria y de la clasificación.

Corea del Sur rival en Octavos de Final

La Selección de Corea del Sur se medirá en Octavos contra el equipo que quede en primer lugar del Grupo G, sus posible rivales son: Brasil o Suiza.

Te puede interesar: Qatar 2022 la peor actuación de equipos de América

Tags relacionados
Selección Corea del Sur

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP