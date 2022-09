Claudio Baeza confiesa la causa del bajo rendimiento del Toluca

Los Diablos Rojos del Toluca atraviesan una racha de seis juegos sin conocer la victoria, por lo que han caído de la pelea por los cuatro primeros lugares, a ubicarse entre los puesto de repechaje a falta de dos jornadas para el termino del Apertura 2022.

El capitán de los Choriceros, Claudio Baeza es consciente de la situación que atraviesan, sobre todo después de cómo habían iniciado el torneo, de una manera impresionante al grado de llegar a ser colocados como uno de los favoritos para ganar la Liga BBVA MX .

“Se complicó un poco, sabes que estamos en un club muy grande y la exigencia es al máximo, pero todavía no damos nada por perdido, quedan dos fechas y nos tenemos que enfocar en lo nuestro, ganar estos dos juegos que quedan, lo hemos intentado por todos lados, no concretamos y no hemos sido contundentes a la hora de hacer los goles”, confesó el mediocampista chileno previo a visitar el Kraken en el Viernes Botanero.

Baeza sobre el enfoque del Toluca

El “Serrucho” Baeza mencionó que dentro del grupo de los Diablos Rojos no les preocupa los resultados de sus competidores en estas dos últimas jornadas, ellos están únicamente enfocados en ganarle al Mazatlán FC y al Querétaro, y darán todo ya sea en la Liguilla o en la reclasificación.

“Pasa por un tema de contundencia, los que nos dedicamos más a la parte defensiva es todo un complemento, en las primeras fechas llegábamos y metíamos gol muy rápido, vamos a sacar esto adelante, ganar las dos fechas que quedan y esperar resultados”, comentó en relación al futuro del Toluca en el final de la fase regular del Apertura 2022.

El “Chorizo Power” continuará su entrenamiento en sus instalaciones de Metepec hasta el día jueves, cuando después de la práctica tomen un vuelo privado para llegar a la perla del Pacífico y prepararse para tener actividad en el Viernes Botanero.