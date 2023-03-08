Erik Ten Hag afirma que su equipo fue un verdadero desastre

El originario de los Países Bajos habló conferencia de prensa previo al partido que sostendrá el equipo de la Premier League ante el Real Betis, donde juega el mexicano Andrés Guardado, correspondiente a los octavos de final de la Europa League.

"Tenemos que sacar conclusiones sobre la derrota contra el Liverpool. Hemos hablado sobre ello, hemos vuelto a ver el partido y ahora toca resetear y levantarnos", apunto el entrenador neerlandés, que aseguró no estar decepcionado con la actuación de sus pupilos.

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Erik Ten Hag urgió a que el equipo se levante después de la histórica derrota por 7-0 contra el Liverpool al que calificó como desastre.

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"Estamos en el mismo barco, estamos juntos en esto. Ganamos juntos y perdemos juntos. Lo del domingo fue un desastre y tenemos que lidiar con ello", adjuntó.

Bruno Fernandes seguirá siendo el capitán del Manchester United

Ten Hag dio a conocer que el portugués Bruno Fernandes seguirá siendo capitán pese a su actitud contra el Liverpool, cuando empujó a un juez de línea, además de otras faltas de respeto, como dejar de perseguir a un rival para quejarse.

"Sí, va a seguir siendo el capitán. Está haciendo una temporada brillante y está jugando un papel importante en el equipo. Es una inspiración para nosotros, pero nadie es perfecto y todos cometemos errores. Estoy muy contento con tenerle en el equipo y estoy muy contento de que sea nuestro capitán cuando Harry Maguire no está en el campo".

El partido de ida de los octavos de final de Europa League entre el Manchester United y Real Betis se jugará este próximo jueves en la legendaria cancha de Old Trafford a partir de las 14:00 horas tiempo del centro de México

