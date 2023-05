Así se jugarán los Cuartos de Final del Clausura 2023

El partido entre Tigres y Puebla, puso punto final al repechaje del Clausura 2023 con el conjunto de Nuevo León como el último equipo clasificado a los Cuartos de Final. Con varias sorpresas, ya se sabe cómo es que se jugará la liguilla del futbol mexicano.

Cabe recordar que los cuatro equipos que clasificaron directo a la liguilla, tras haber terminado mejor en la fase regular del torneo, fueron: Rayados, América, Chivas y Toluca, en ese orden. Posteriormente del lugar 5 al 13 (por Querétaro que no podía disputar la fase final por reglamento) fue como se disputó el repechaje.

Así se jugará la liguilla del Clausura 2023

El primer duelo que se definió, fue el de Rayados vs Santos. Los laguneros, que se vieron beneficiados por la no clasificación del Querétaro al terminar en el lugar 13, dieron la campanada al eliminar al campeón defensor en su propia casa desde el manchón penal.

Posteriormente, el Atlético de San Luis dio la otra campanada al eliminar al León de Nicolás Larcamón. El conjunto esmeralda se enfocará ahora al cien por ciento en la CONCACAF Liga de Campeones, tras haber fracasado en el Clausura 2023.

Tigres y Puebla definieron el último boleto, ya que anteriormente el Atlas ya había eliminado al Cruz Azul. Los Rojinegros se metieron a la cancha del Estadio Azteca para llevarse la victoria por la mínima diferencia, convirtiéndose en el primer equipo clasificado a los Cuartos de Final.

El pase de Tigres, tras imponerse al Puebla, definió el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas dentro de los Cuartos de Final del Clausura 2023, mientras que los felinos se medirán al Toluca.

- Rayados vs Santos

- América vs Atlético de San Luis

- Chivas vs Atlas

- Toluca vs Tigres

¿Cuándo se jugará la liguilla del Clausura 2023? Aún no se anuncian los horarios para disputar los Cuartos de Final del Clausura 2023, pero lo que es un hecho es que los juegos de ida serán entre el miércoles 10 y jueves 11 de mayo, mientras que los de vuelta el sábado 13 y domingo 14 del mismo mes.

