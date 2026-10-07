Cleveland Guardians vs Chicago White Sox: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 7 de octubre, juego 3 de playoffs de la MLB 2026, marcador online

Partido crucial para los Cleveland Guardians ante los Chicago White Sox en el juego 3 de la serie en los playoffs de la MLB. El equipo de la Ciudad de los Vientos llega con ventaja de dos victorias y si saca una más, avanza a la ronda divisional. Por otro lado, el cuadro visitante no tiene margen de error y depende de una buena salida de Newcomb para conseguir el triunfo.

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