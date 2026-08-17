¿Lloverá en el GP de Países Bajos 2026? Este es el pronóstico del clima para Zandvoort en la Fórmula 1

La Fórmula 1 vuelve este fin de semana y Zandvoort podría recibir a los pilotos con una sorpresa que se ha hecho esperar durante toda la temporada 2026. Después de 11 Grandes Premios, los nuevos monoplazas todavía no han disputado una sola sesión oficial colectiva sobre una pista realmente mojada.

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Eso podría terminar en el Gran Premio de Países Bajos, que se celebrará del 21 al 23 de agosto y que además tendrá formato Sprint.

El clima en la costa del Mar del Norte aparece como uno de los grandes protagonistas. Los primeros pronósticos anticipan un fin de semana considerablemente más frío e inestable que las últimas carreras europeas, con temperaturas cercanas a los 20 grados y posibilidades de lluvia. Pero hay un día específico que comienza a encender las alarmas.

Who will reign? 🏆 The second half of the season is upon us…



Where immortality awaits.



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La lluvia podría aparecer durante el Sprint de Zandvoort

El sábado concentra actualmente una de las mayores probabilidades de lluvia, precisamente cuando se disputará la primera Sprint en la historia del Gran Premio de Países Bajos. Algunos pronósticos colocan el riesgo de precipitaciones alrededor del 45%, mientras otras previsiones lo elevan hasta aproximadamente 60% durante la mañana.

La Sprint comenzará a las 12:00 PM, hora local, mientras que la clasificación para el Gran Premio se realizará a las 4:00 PM.

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El viernes tampoco está completamente a salvo. Existe posibilidad de chubascos durante una jornada especialmente delicada porque, bajo el formato Sprint, los equipos solamente tendrán una práctica libre antes de comenzar las sesiones competitivas.

Para el domingo, en cambio, las perspectivas son más favorables. Las previsiones actuales apuntan a condiciones mayormente secas para una carrera que arrancará a las 3:00 PM, hora de Países Bajos, aunque el pronóstico todavía puede cambiar durante los próximos días.

For my last home race. Dankjewel Zandvoort 🇳🇱



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La posibilidad de lluvia tiene un antecedente imposible de ignorar. En 2023, Zandvoort vivió una carrera caótica por las precipitaciones, con cambios constantes de neumáticos y una fuerte tormenta durante la parte final. Max Verstappen sobrevivió al caos para llevarse la victoria.

Después de una temporada esquivando la lluvia una y otra vez, la F1 podría encontrársela finalmente en uno de los lugares donde más puede alterar una carrera.