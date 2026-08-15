Checo Pérez atento: piloto argentino confirma que Cadillac sigue sus pasos para sumarlo a la Fórmula 1

Sergio “Checo” Pérez se encuentra disputando su primera temporada con Cadillac en la Fórmula 1. El piloto mexicano fue elegido como una de las caras principales del proyecto estadounidense junto a Valtteri Bottas. Sin embargo, la escudería ya comienza a evaluar distintas alternativas pensando en el futuro.

Colton Herta parecía ser el único candidato joven preparado para dar el salto al equipo. El estadounidense compite en Fórmula 2 y ya participó en entrenamientos libres con Cadillac. No obstante, un piloto argentino confirmó que también se encuentra bajo la mirada de General Motors y podría recibir una oportunidad si consigue mejorar sus resultados.

Nicolás Varrone confirma el interés de Cadillac

Nicolás Varrone reconoció que Cadillac sigue de cerca su desempeño en la Fórmula 2. Durante una entrevista con La Oral Deportiva, programa emitido por Radio Rivadavia de Argentina, el piloto de 25 años confirmó que su nombre está dentro del radar de la escudería.

Nicolás Varrone está en la mira de Cadillac|Crédito: @NicoVarrone / X

“Hay interés de Cadillac para Fórmula 1. Es verdad”, aseguró Varrone. De todas formas, el argentino mantuvo los pies sobre la tierra y dejó en claro que todavía deberá ganarse una oportunidad con sus actuaciones en pista.

“Primero me tengo que enfocar en F2. Ser consistente y contundente”, completó. Sus palabras confirman que existe un seguimiento, aunque todavía no se trata de una oferta formal para convertirse en piloto titular.

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Por qué Varrone aparece en el radar de Cadillac

El interés de Cadillac no resulta casual. Varrone es piloto oficial de General Motors, empresa propietaria de la marca estadounidense. El argentino construyó buena parte de su carrera dentro de las competencias de resistencia y representó a Corvette en IMSA.

Además, fue campeón del Mundial de Resistencia y ganó las 24 Horas de Le Mans de 2023 en la categoría LMGTE Am. Su relación con General Motors facilitó su regreso a los monoplazas después de varios años alejado de este tipo de vehículos.

Nico Varrone corre para Van Amersfoort Racing en F2|Crédito: @NicoVarrone / X

Actualmente compite para Van Amersfoort Racing en la Fórmula 2. Varrone ocupa la posición 19 del campeonato con 14 puntos y todavía le quedan cinco rondas para intentar acercarse al Top 10. Un cierre de temporada positivo podría abrirle la puerta a una prueba con Cadillac.

¿El interés en Varrone pone en peligro a Checo Pérez?

Por el momento, la continuidad de Checo Pérez no corre peligro. Tanto el mexicano como Bottas firmaron contratos multianuales con Cadillac y fueron elegidos por su experiencia para encabezar el desarrollo del proyecto.

El seguimiento a Varrone apunta principalmente al futuro. Su primera oportunidad podría llegar mediante una prueba, un entrenamiento libre o un rol de desarrollo. Para aspirar a una butaca titular deberá mejorar en la Fórmula 2, conseguir la Superlicencia y superar la competencia interna de Herta.