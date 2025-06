A falta de prácticamente un mes para que comience la Liga BBVA MX, torneo que tendrá partidos muy importantes , decidimos desviar el foco de atención y preguntarle a la inteligencia artificial de ChatGPT sobre qué equipo del futbol mexicano tiene a los hombres más fieles. Si bien puede sonar atípico, la IA dio una respuesta concreta y sin muchos preámbulos, pues afirmó que Toluca es el equipo de la Liga BBVA MX con los futbolistas más fieles. ¿En qué basó su respuesta?

Sin embargo, para dar la respuesta, ChatGPT reveló que se basó en la frase “Los hombres fieles jugamos en el Toluca”. Según pudo contar la inteligencia artificial, este es un enunciado que se ha hecho viral en redes sociales como una especie de broma o meme, no tanto por un hecho comprobado, sino por la rima y la sonoridad. De esta manera, el Toluca, que ya no es favorito a ganar el Apertura 2025 , cuenta con la plantilla con jugadores más fieles.

X: @TolucaFC Toluca es el equipo de la Liga BBVA MX con los hombres más fieles, según la IA.

De todas formas, la inteligencia artificial explicó que esta frase se utiliza con tono humorístico y se ha convertido en una especie de lema entre aficionados o usuarios que quieren bromear sobre la fidelidad en las relaciones. Finalmente, ChatGPT advierte que no existe una base real en estadísticas ni en la historia del club que diga qué tan fieles son los jugadores de Toluca, pero sí ha ganado popularidad como meme.

