Cobertura Chivas 1-1 Toluca EN VIVO | Gol de Carlos González

Chivas hará su presentación en su casa en este Torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX, pues recibirá a Toluca en duelo correspondiente a la jornada 3 del actual certamen, los “Diablos Rojos” tendrán que proponer el partido en la Perla Tapatía.

El profe Veljko Paunović, confirmó que para el partido ante el Toluca contará con el refuerzo de lujo para este certamen, Víctor “Pocho” Guzmán, mismo que llegó desde los “Tuzos” de Pachuca y que luego de un intento hace algunos torneos por fin pudo enfundarse con la camiseta de los rojiblancos.

Víctor Guzmán primer partido de titular con Chivas

El “Pocho” no comenzó con muchos minutos como se proyectaba en las primeras dos jornadas del certamen, ya que contra de los Rayados de Monterrey ingresó de cambio al 79’, para disputar únicamente 11 minutos, en la jornada dos ante el Atlético San Luis no ingresó a campo y se quedó en la banca.

“Puedo decir que creemos que es el momento de Víctor Guzmán de entrar, mañana va empezar desde el inicio si algo imprevisto no ocurre y estamos esperando que la gente tenga como siempre el apoyo no sólo a Víctor sino a todo el equipo de los que van a salir mañana a pelear contra un equipo como Toluca, que es un equipo fuerte y no lo va a poner muy difícil”, confirmó Veljko Paunović en conferencia de prensa.

Ignacio Ambriz y su obligación de trascender en el Clausura 2023

El entrenador mexicano, “Nacho” Ambriz tiene la obligación de trascender con Toluca, es el actual subcampeón del futbol de México, sin embargo, el proyecto del club choricero es regresar a los primeros planos de la Liga BBVA MX, pues Toluca no levanta un título desde el 2010.

