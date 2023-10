Serie Mundial Juego 4 Rangers de Texas vs Diamantes de Arizona cobertura EN VIVO

La Serie Mundial que disputan los Rangers de Texas y los Diamantes de Arizona y que lidera la novena texana por 2-1, tiene un giro inesperado para el juego 4 que se celebra este martes en Chase Field.

La máxima estrella de estos playoffs es el cubano Adolis García, juega para Rangers y no podrá estar en el line up por lesión, una noticia que ha calado en el equipo pues es su talismán y una latente posibilidad de perderlo por todo lo que resta del Clásico de Otoño puede repercutir en la conquista del primer campeonato de las Grandes Liga en la historia.

Adolis García enciende las alarmas en la Serie Mundial

El problema del toletero se presentó el lunes, acusando dolores en su costado izquierdo, a lo que el equipo reaccionó.

“Es difícil. Ya veremos qué pasa. Adolis ha sido el alma y corazón del grupo. Tenemos a varios chicos que no han estado jugando, pero que son buenos jugadores”, dijo Marcus Semien respecto a la situación, antes de que una resonancia magnética mostrara que el manager Bruce Bochy decidiera por cuestiones médicas no incluirlo en el Line up.

“Tendremos que decidir algo bastante pronto”, dijo Bochy el martes. “Es desafortunado, pero aún tenemos algo de tiempo de ver dónde estamos. Pero tenemos que ser honestos. No es una buena noticia”.

En el playoff, García batea .323/.382/.726 (OPS de 1.108) con ocho vuelaccercas y 22 empujadas, líder en estos últimos dos rubros entre todos los bateadores de estos playoffs/Serie Mundial. Las 22 carreras remolcadas este año, ya son un récord de todos los tiempos para una postemporada en Las Mayores, cifra que pudo haber crecido.

García, elegido como el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre Texas y Houston, batea de 10-3 (.300) en la Serie Mundial, con bambinazo y dos empujadas.

Diamantes de Arizona se encuentran con un panorama no esperado

Aunque un equipo profesional no celebraría una lesión, si pueden verse amparados por esta situación y los Dimanondbacks buscarán aprovechar la condición.

Los hombres clave de Rangers y Diamondbacks

Los Rangers tienen a Seager como elemento clave, bateando de .298/.444/.649. La novena de Arizona, tiene a Pham va de 13-7, con tres carreras anotadas, tres dobles, un jonrón y le han recetado tres ponches.

