Cobertura México vs Puerto Rico EN VIVO | Premundial Sub 20

Cobertura en vivo

21:30 | ¡Arranca el partido en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, Honduras! Sigue aquí las acciones más importantes.

21:02 | ¡Así saltan los equipos al terreno de juego!

Previa del partido

La Selección Mexicana Sub 20 enfrenta a Puerto Rico en los octavos de final del Premundial de la categoría, después de que el conunto azteca, dirigido por Luis Ernesto Pérez, terminara en primer lugar de su grupo, colocándose de esta manera como el gran favorito para avanzar a la etapa de los cuartos de final.

No hay margen de error para el equipo mexicano, que está obligado a conseguir su boleto a la siguiente etapa del torneo. Hay que recordar solo los equipos que alcancen las semifinales estarán clasificados al mundial de esta categoría. Sin embargo, el gran objetivo es París 2024, y los dos cuadros que disputen la Gran Final de este Premundial Sub 20 tendrán en el bolsillo su boleto para la justa olímpica francesa.

Puerto Rico se clasificó a estos octavos de final de manera directa, después de haber ganado la fase de grupos de su sector, pero aún así llega con la etiqueta de víctima ante el conjunto azteca. Solo una sorpresa podría hacer que el cuadro boricua eliminara a México.

Horario y dónde seguir la cobertura en vivo

No te pierdas la cobertura en vivo del partido Sub 20 México vs Puerto Rico, este domingo 26 de junio en punto de las 9:30 PM, a través de este mismo sitio.