¿Qué dijo Cocca sobre los jugadores de Atlas y la Selección Azteca?

Después del momento de tensión que pasa la Selección Azteca y la “polémica” que se hizo viral al no tener en la convocatoria a ningún jugador del Atlas, equipo campeón del futbol mexicano, el estratega de los Zorros, Diego Cocca habló del tema.

Cocca espera que pronto haya jugadores de Atlas

“Yo no veo polémica el entrenador de la Selección de México elige a los a los jugadores que están mejor capacitados para jugar y nosotros como equipo trataremos de seguir trabajando para que el día de mañana están preparados para cuando nos toque, ojalá pronto haya jugadores del Atlas pero habrá que seguir esperando y seguir apoyando a la Selección de México para que le vaya bien”, comentó en conferencia de prensa previo a su partido de la Jornada 4 frente a Santos Laguna.

¿Cocca con futuro de selección?

Diego Cocca ha tenido experiencia en el banquillo en la Liga Argentina, Colombia y México, con buenos resultados en la mayoría de sus clubes, algo que lo hace pensar que en algún futuro podría dirigir a una selección.

“Sí yo creo que sí me gustaría, debe ser interesante dirigir una selección, debe ser distinto no tengo experiencia. He hablado con algunos seleccionadores y cuentan eso qué es distinto, no tienes el día día con el jugador, es un trabajo mucho más de oficina y teniendo reuniones, imaginándose el equipo, trabajar muy poco y planificar mucho, hoy por hoy me siento muy contento cumpliendo esta función”.

Vuelven jugadores claves a Atlas

Por otro lado, el entrenador argentino se mostró tranquilo y contento tras recuperar a jugadores claves en su equipo y por fin poder contar con todo el plantel que han formado para el Clausura 2022.

“El equipo está bien, estamos muy bien por suerte ya recuperándonos de todos los casos que tuvimos de Covid, aprovechando estas semanas, estos días para emplear en la parte de física, recuperar esa intensidad táctica, que creo que nos ha marcado mucho en el torneo y es una identidad que tenemos en el torneo, en ese sentido hemos trabajado con el equipo”, finalizó.

Próximo partido de Atlas

Atlas se mide a Santos Laguna el próximo domingo en partido correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2022 y buscará seguir con el invicto que mantienen los Zorros hasta el momento.