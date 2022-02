Cocca no coincide en que Pumas tenga una plantilla corta

Alrededor de los Pumas, siempre existe un discurso de “plantilla corta”, al no contar con el mismo presupuesto que los otros equipos denominados ‘grandes’ en la Liga BBVA MX. Para Diego Cocca, director técnico del Atlas -que será su rival este domingo-, la plantilla universitaria es vasta y digna del club al que representa.

“Pumas tiene una cantera de las mejores del futbol mexicano, trae jugadores extranjeros, como los tenemos todos y tiene jugadores muy buenos. Desde que está (Andrés) Lillini, que es justamente desde que yo he venido al futbol mexicano, siempre son protagonistas y hacen partidos muy buenos. Si ven que hay plantilla corta, yo no la veo. Tienen muchos jugadores de cantera que los ayudan, tienen Pumas Tabasco también, es una institución muy consolidada y de muchísimo respeto”, dijo el argentino, en conferencia virtual.

El estratega recordó la paridad que ha existido entre ambos conjuntos a lo largo de los últimos años, destacó las cualidades que percibe en el cuadro del Pedregal y adelantó sus expectativas para el choque de la Jornada 6 en el Estadio Jalisco.

“Pumas tiene una identidad muy propia, es un equipo intenso, que juega a atacar, con las líneas altas, hace el partido muy físico, que tiene una idea de juego muy clara, con un técnico que tiene mucha experiencia. Los nombres que pongan, con sus características, van a seguir teniendo esa identidad, así que esperamos un partido muy difícil y hay que jugarlo con mucha inteligencia. Los detalles van a ser muy importantes, porque en todos los partidos que jugamos fue muy parejo y muy peleado”, apuntó.

Cocca y la posible salida de Jairo Torres

En los últimos días, ha trascendido que el atacante rojinegro, Jairo Torres, podría emigrar a la MLS . Cocca confirmó que existe una oferta por el elemento surgido de ‘La Academia'; sin embargo, no se aventuró a asegurar que la transacción se efectuará.

“Somos conscientes de que hay una oferta, pero el jugador está con nosotros y va a estar jugando para el Atlas. En cuanto sepamos o hagamos otra cosa, les informaremos. Hoy por hoy, Jairo está enfocado en su equipo y seguramente, desde el lugar que le toque, en poder ganar el domingo”, señaló.

Con respecto al interés que se ha generado recientemente por futbolistas de la escuadra que comanda, el otrora defensor lo consideró una situación natural y compartió su reflexión.

“Es parte del crecimiento y parte de la evolución. Salir campeón te da una chapa que te pone en un lugar distinto, los jugadores campeones no son los mismos que los que no son campeones, son más buscados, son más requeridos y más con un inicio

de torneo como el que estamos haciendo, que el equipo está jugando bien y entregándose. Tendremos que evaluar todo lo que venga para el futuro y no perder de vista lo deportivo, seguir teniendo un equipo competitivo para que no se vayan resintiendo las ausencias o los cambios”, finalizó.