¿Colombia sigue en México? Dónde jugará los dieciséisavos del Mundial 2026

Colombia selló su boleto a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras ganar sus dos primeros partidos del Grupo K. Con seis puntos en la tabla, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo ya tiene asegurada su presencia en la primera ronda de eliminación directa del torneo.

A falta de la última jornada de la fase de grupos, la selección colombiana todavía pelea por terminar en el primer lugar de su sector. Esa posición será determinante para conocer no solo a su rival, sino también la ciudad y el estadio donde disputará su siguiente compromiso mundialista.

Dónde jugaría Colombia los dieciseisavos de final

De acuerdo con el cuadro oficial del Mundial 2026, el líder del Grupo K avanzará a la Llave 16 de los dieciseisavos de final. Ese partido está programado para el 3 de julio y enfrentará al primer lugar del Grupo K contra uno de los mejores terceros lugares del torneo.

El encuentro se disputará en el Estadio de Miami, una de las sedes más importantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Por lo tanto, si Colombia conserva el liderato de su grupo, dejará territorio mexicano para viajar a Estados Unidos en busca del pase a los octavos de final.

Quién sería el rival de Colombia hoy

Con los resultados registrados hasta el momento, Colombia se mediría a Croacia, selección que actualmente ocupa una de las plazas de mejor tercer lugar. Sin embargo, ese panorama todavía puede cambiar debido a que varios grupos aún no concluyen su actividad.

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La clasificación definitiva se conocerá una vez que termine la fase de grupos y la FIFA confirme el orden de los mejores terceros lugares que avanzarán a la siguiente ronda.

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