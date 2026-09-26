Columbus vs Inter Miami; dónde ver EN VIVO a Lionel Messi en la MLS

La Fecha FIFA de este mes se presenta como uno de los momentos idóneos para que distintas selecciones puedan demostrar de qué están hechas en el campo; sin embargo, lo anterior no exime que distintas Ligas como la MLS tengan actividad este fin de semana, destacando lo que ocurre con el Inter Miami de Lionel Messi.

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Lionel Messi sumó un título más en su carrera durante la semana pasada cuando el Inter Miami venció a Cruz Azul en la Campeones Cup. Ahora, el conjunto regresa a la MLS para disputar un duelo más nada más y nada menos que frente al Columbus, un equipo tradicional de los Estados Unidos.

¿Cómo le ha ido a Lionel Messi en esta temporada de la MLS con el Inter Miami?

Después de 26 juegos disputados en la temporada 2026 de la MLS, el Inter Miami de Lionel Messi se encuentra en la tercera posición de la tabla general en la Conferencia Este gracias a la suma de 46 unidades, mismas con las que empata en el segundo puesto al New England Revolution.

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SI PISTOLEROOOO 🔫⚽️🇺🇾 pic.twitter.com/AVee2nttVn — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 21, 2026

El Inter Miami registra 12 triunfos por 10 empates y cuatro derrotas, así como 63 goles a favor y 48 en contra. En estos momentos, el equipo de Lionel Messi es el segundo con menos derrotas de la temporada y la mejor ofensiva; sin embargo, también una de las peores defensivas.

En cuanto a Lionel, el argentino se ha convertido en el comandante absoluto del Inter Miami de tres cuartos del campo en adelante y, además de ser un asistidor nato, ha registrado una buena cantidad de goles como el marcado en el último duelo, el cual fue de tiro libre.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO a Lionel Messi en el Columbus vs Inter Miami?

El duelo entre el Columbus Crew y el Inter Miami es, sin duda, uno de los más interesantes que habrá este fin de semana en la MLS. Por tal motivo, es preciso que sepas que dicho compromiso se llevará a cabo este domingo en punto de las 5 de la tarde, y para verlo únicamente tienes que sintonizar Apple TV.