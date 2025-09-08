Comentarios de Luis Ángel Malagón sobre Memo Ochoa en la Selección Mexicana que dejan sin aliento a más de uno

No sólo Memo Ochoa está pendiente de su futuro. Sus compañeros en la Selección Mexicana también desean que encuentra rápidamente un equipo. Luis Ángel Malagón, portero titular del cuadro de Javier Aguirre, reconoció que le desea lo mejor, pues es una leyenda del deporte mexicano.

Luis Ángel Malagón se ha afianzado en la portería de la Selección Mexicana, por encima del “Tala” Rangel y, por lo mismo, le mandó un mensaje de aliento a Memo Ochoa . El guardameta del América aseguro que se respetan mucho mutuamente y que no le desea nada malo.

“Yo lo defiendo (a Guillermo Ochoa) porque es mi amigo. Creo que nos podemos ver mutuamente a los ojos. Entre los 2 existe respeto y lealtad, y yo creo que una buena amistad que ha generado durante muchos años. Aquí no existe ninguna mala leche”, dijo el originario de Michoacán en zona mixta, tras el juego ante Japón.

Javier Aguirre advirtió a Memo Ochoa

Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana de Futbol, no se guardó nada y en una conferencia de prensa, previa al duelo ante Japón mandó un mensaje y no precisamente contra Memo Ochoa, sino en general para todos sus convocados. Reconoció que no le va a regalar ningún lugar a nadie y se los ha dicho a todos sus jugadores de cara al Mundial del 2026.

“No regalo nada, esa es la verdad. Si Memo (Ochoa) merece estar aquí es porque ha estado haciendo bien las cosas, porque nos ayuda y porque lleva un rol bastante importante en el vestidor. De momento no tiene equipo, sé que tiene ofertas y las está valorando. La intención es quedarse en Europa, sé que tiene propuestas de varios lados”, comentó el estratega.

Se espera que en la próximas horas se defina el futuro de Memo Ochoa. Al ser un futbolista libre podrá negociar con cualquier equipo en todo momento.