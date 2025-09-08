deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

Comentarios de Luis Ángel Malagón sobre Memo Ochoa en la Selección Mexicana que dejan sin aliento a más de uno

Luis Ángel Malagón es el portero titular de Javier Aguirre de cara al Mundial del 2026; Memo Ochoa busca un sitio

Guillermo Ochoa y Luis Ángel Malagón, Selección Mexicana
Antonio Hernández
Selección Azteca
Compartir

No sólo Memo Ochoa está pendiente de su futuro. Sus compañeros en la Selección Mexicana también desean que encuentra rápidamente un equipo. Luis Ángel Malagón, portero titular del cuadro de Javier Aguirre, reconoció que le desea lo mejor, pues es una leyenda del deporte mexicano.

Luis Ángel Malagón se ha afianzado en la portería de la Selección Mexicana, por encima del “Tala” Rangel y, por lo mismo, le mandó un mensaje de aliento a Memo Ochoa . El guardameta del América aseguro que se respetan mucho mutuamente y que no le desea nada malo.

Luis Ángel Malagón, Raúl ‘Tala’ Rangel y Guillermo Ochoa; Selección Mexicana

Yo lo defiendo (a Guillermo Ochoa) porque es mi amigo. Creo que nos podemos ver mutuamente a los ojos. Entre los 2 existe respeto y lealtad, y yo creo que una buena amistad que ha generado durante muchos años. Aquí no existe ninguna mala leche”, dijo el originario de Michoacán en zona mixta, tras el juego ante Japón.

Te puede interesar:

Javier Aguirre advirtió a Memo Ochoa

Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana de Futbol, no se guardó nada y en una conferencia de prensa, previa al duelo ante Japón mandó un mensaje y no precisamente contra Memo Ochoa, sino en general para todos sus convocados. Reconoció que no le va a regalar ningún lugar a nadie y se los ha dicho a todos sus jugadores de cara al Mundial del 2026.

No regalo nada, esa es la verdad. Si Memo (Ochoa) merece estar aquí es porque ha estado haciendo bien las cosas, porque nos ayuda y porque lleva un rol bastante importante en el vestidor. De momento no tiene equipo, sé que tiene ofertas y las está valorando. La intención es quedarse en Europa, sé que tiene propuestas de varios lados”, comentó el estratega.

Se espera que en la próximas horas se defina el futuro de Memo Ochoa. Al ser un futbolista libre podrá negociar con cualquier equipo en todo momento.

Guillermo Ochoa
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Resumen Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
México vs Japón: lo mejor del partido de hoy | Resumen | Falla, expulsión y tensión
Horario juego inaugural Mundial 2026 Estadio Azteca
Selección Azteca
Este sería el horario en el cual se jugaría el partido inaugural del Mundial del 2026
Minis + Marcador (3).jpg
Selección Azteca
¡México perdona a Japón! Falla increíble solo frente al portero
Minis + Marcador (2).jpg
Selección Azteca
“México se queda con 10: expulsión polémica vs Japón en pleno duelo
Minis + Marcador.jpg
Selección Azteca
¡Era el 1-0! México deja ir el primer gol ante Japón | México vs Japón 2025
Thumbnail
Selección Azteca
Takumi Minamino deja ir el 1-0 vs México: ¡error que pudo cambiar todo!
Thumbnail
Selección Azteca
“La Granja VIP arranca con polémica: Alfredo Adame es el primer Revelado
Edson Álvarez México vs Japón
Selección Azteca
VIDEO: Edson Álvarez sale lesionado en el México vs Japón
Thumbnail
Selección Azteca
¡Se calientan los ánimos! México vs Japón se pone intenso en pleno partido
Thumbnail
Selección Azteca
“La Granja VIP arranca en el medio tiempo: ¿Quién será el primer famoso Revelado?
×
×