Malagón lanza fuerte declaración: Habla sobre si merece Guillermo Ochoa estar en el Mundial 2026

En medio del debate sobre quién debe ser el portero titular de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, Luis Ángel Malagón, actual guardameta del América y de la Selección Azteca, salió al paso con declaraciones que han generado eco en el entorno futbolístico nacional. Desde la concentración en Oakland, California, donde México se prepara para enfrentar a Japón en partido amistoso, Malagón habló con franqueza sobre Guillermo Ochoa, a quien considera más que un colega: un amigo.

Entrevista Alexis Vega con David Medrano | Me visualizo en el mundial 2026

“Yo lo defiendo porque es mi amigo. Creo que nos podemos ver mutuamente a los ojos. Entre los dos existe respeto y lealtad, y una buena amistad que se ha generado durante muchos años. Aquí no hay mala leche”, expresó Malagón con firmeza.

TE PUEDE INTERESAR:



Las palabras del arquero americanista llegan en un momento clave. Ochoa, quien busca convertirse en el primer futbolista mexicano en disputar seis Copas del Mundo, se encuentra actualmente sin equipo tras su paso por el AVS de Portugal. Aunque se ha rumorado sobre posibles destinos como el Burgos de España, donde se cayó en el último momento, o incluso Gallos Blancos de Querétaro, su futuro sigue sin definirse.

Malagón, lejos de ver a Memo Ochoa como una amenaza para su lugar en el once titular, lo considera un pilar dentro del vestidor. “Él siempre va a aportar para bien y creo que se merece lo mejor. Al final del día, la gente encargada de la Selección va a decidir, y lo único que nos queda a todos nosotros es trabajar. El que esté de portero en el Mundial puede hacer las cosas de muy buena manera”.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, y con México como uno de los anfitriones, la lucha por la portería será intensa. Pero si algo ha dejado claro Malagón, es que más allá de los guantes, hay lealtades que también cuentan. Y Memo Ochoa, según él, merece estar ahí.

