La Comisión de Arbitraje se reinventa con uniforme nuevo

La Comisión de Arbitraje encabezada por Armando Archundia presentó este martes los nuevos uniformes que portarán los árbitros de laLiga BBVA MXa partir del torneo Apertura 2023.

“Los colores son más sobrios, es decir no tienen tantos dibujos, que es parte de lo que quiere reflejar el árbitro, tiene que ser sobrio en la cancha, no prepotente, que quede claro una cosa es sobriedad y no prepotencia, por eso se eligieron colores más serios”, así lo contó Archundia, quien preside al gremio arbitral.

Luis Ángel Malagón revela lo que le dijo al árbitro

Los cambios que tendrá el arbitraje en la Liga BBVA MX

En esta presentación se aprovechó para hablar de los cambios importantes que habrá en la Comisión de Arbitraje a partir del próximo torneo, en donde destacan dos cuestiones muy importantes.

La primera en cuanto al VIDEO ASSISTANT REFEREE (VAR) ya no estará instalado afuera de los diferentes estadios de México sino que ahora estarán centralizados en las oficinas de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) en Toluca.

“Centralizar a partir de este torneo o a principios del próximo porque se necesitan hacer una serie de estudios, pero lo tendremos en Toluca, ya tenemos tres simuladores VAR, se implementará para que se hagan los partidos en tiempo real, milésimas de segundos de delay y para nosotros será mucho más fácil”, comentó Armando Archundia.

Eso por un lado y por el otro a partir de ahora la Comisión de Árbitros ya solo le reportará a la figura de Ivar Sisniega, quien es el nuevo presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol.

“La autonomía la hemos tenido hoy en día y va ser responsabilidad las designaciones siempre de la comisión de árbitros, le reportaremos al presidente ejecutivo, a eso se debe que haya autonomía al 100 por ciento, que seamos responsables, solamente mandar el resumen a él, sólo reportamos a una persona no como antes que era a varias”, añadió el ex silbante.

Por último Azteca Deportes pudo saber que se trabaja en que a partir del próximo año el VAR trabaje un poco como en la NFL, para que una vez que el árbitro tome una determinación la explique al público.