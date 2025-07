¿Acuchillaron al Rebaño? Comisión de Árbitros confirma error en el León vs Chivas

Este lunes 22 de julio del 2025, la Comisión de Árbitros reveló un video en sus redes sociales en el que confirmaron un error en el partido de León vs Chivas de la Jornada 2 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

Te puede interesar: ¡Debuta con derrota! Las Chivas de Gabriel Milito pierden 1-0 ante León Apertura 2025

¿Acuchillaron al Rebaño?

En el minuto 15 del encuentro, hubo una polémica jugada en la que, en un tiro de esquina José Castillo logró despejar un centro con la cabeza, pero Nicolás Fonseca buscó contactar el balón alzando su pie. El jugador de León no logró hacer contacto a tiempo y le terminó pegando en la cara a José. El arbitro central, Adonai, marcó la falta, pero no sacó ninguna tarjeta, el VAR revisó la jugada pero no sancionó nada más.

Con el video que publicó la Comisión de Árbitros, reveló que hubo un error en el proceso de recisión por no detectar el golpe de Fonseca. Destacó que la patada pone en peligro la integridad física del adversario, por lo que ven un claro error por parte del VAR al no sugerir una revisión de campo por juego brusco.

Acepta la comisión que León tendría haber jugado con 10 desde el minuto 15 🐐🗡!

Adonai cambió todo el rumbo del partido. Además se nota en el audio que traía mucho apuro en reanudar. https://t.co/81sjwAPbPP — VILLA VILLA 🐐 (@OmarVV9) July 22, 2025

“A pesar de usar distintos ángulos y velocidades existe un error en el proceso de revisión al no detectar el golpe de los tachones del atacante de León en la cabeza del jugador de Guadalajara. Dicha patada pone en peligro la integridad física del adversario, asumiendo claramente un riesgo en la forma de intentar disputar el balón aéreo con una pierna extendida. Con esta evaluación errónea el VAR confirma la decisión inicial de campo.

El Área técnica de la Comisión de Árbitros en conjunto con un asesor experto internacional consideran que existe un error por parte del VAR al no sugerir una revisión en campo por existir una infracción de juego brusco”.

Audios del #VARLigaMX | J2 AP25 @clubleonfc vs. @Chivas Compartimos los audios y videos de la revisión de la jugada entre el atacante #4 del equipo local y el jugador #21 del Guadalajara. #ArbitrajeMX pic.twitter.com/wP7tWV7dhe — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) July 22, 2025

La jugada pudo cambiar el rumbo del partido pues habría sido expulsión para Nicolás Fonseca y León se hubiera quedado con un jugador menos desde el primer tiempo del juego.