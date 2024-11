Cómo conseguir la skin de Juice WRLD Slayer en Fortnite

El Fortnite Battle Royale Capítulo 2: Remix está cerca de su gran cierre, miemos que iniciará con una presentación del popular rapero Juice WRLD y que culminará con Remix: El gran final, un concierto interactivo dentro del juego, que invadirá Fortnite con un estilo espectacular.

A partir de hoy y a manera de homenaje a Juice WRLD, la ubicación emblemática Punto WRLD comienza a florecer en el mapa y seguirá creciendo durante la semana. Como agradecimiento especial a los jugadores por el gran apoyo a su música, adelantará y ampliará el tiempo para reclamar el atuendo Slayer Juice WRLD con estilo sombreado plano para los jugadores de Fortnite.

Llegaron las retas de FC25 al Elektra Gaming Tournament

Te puede interesar: Bienvenidos al Elektra Gaming Tournament de FC 25

¿Qué debo hacer para conseguir el atuendo Juice WRLD Slayer?

Para reclamar el atuendo Juice WRLD Slayer, los jugadores tendrán que iniciar sesión en Fortnite en cualquier momento entre el 25 de noviembre a las 8 AM MX y el 30 de noviembre a las 9 PM MX. Los jugadores que entren en Fortnite en cualquier momento durante este periodo recibirán los siguientes objetos en su casillero:

Atuendo Juice WRLD Slayer

Pico 999 de la suerte

Mochila retro 999 de la suerte

Pantalla de carga Remix aventurero

Pantalla de carga Remix 1 táctico

Pantalla de carga Remix con un toque dorado

Pantalla de carga El mundo de Juice WRLD (ilustración de Takashi Murakami)

Permanece atento porque más artículos de Juice WRLD llegarán a la tienda de Fortnite el 27 de noviembre a las 9 PM AR / 6 PM MX.

Te puede interesar: Fortnite Battle Royale Capítulo 2: Remix: los artistas que llegan al juego

Recordemos que el 30 de noviembre de 2024 a la 1 PM MX, Remix: El gran final conectará los paisajes de ensueño de Snoop Dogg, Eminem, Ice Spice y Juice WRLD en un concierto inmersivo que tomará la Isla del Battle Royale.

Continuando con la homenaje a Juice WRLD, este evento de fin de capítulo presentará el estreno mundial exclusivo de la nueva canción de Juice WRLD, «Empty Out Your Pockets», que se añadirá como bonus track al último álbum de Juice, «The Party Never Ends», el 30 de noviembre.